Медійники Медведчука придбали ще й радіо

Голова молодіжної організації "Опозиційної платформи - За життя" Артем Марчевський придбав частку акцій у ТОВ "Радіокомпанія "Срібна хвиля".

Джерело: Детектор медіа з посиланням на коментар Марчевського журналіста, дані юридичної особи на Opendatabot

Пряма мова Марчевського: "Радіо – це нормальний працюючий бізнес, ми вирішили спробувати. У нас у кожного є уявлення про те, як потрібно розвивати радіобізнес та будувати радіостанцію. Це мій та партнерів особистий проєкт, який не пов’язаний з Медведчуком чи моїм іншим бізнесом"

Деталі: Марчевський повідомив, що радіо буде розважальним, і цільовою групою будуть молоді люди віком від 18 до 35 років. У розмовних програмах залучатимуть "блогерів і селебритіз із ТікТока".

Двома іншими власниками компанії стали юрист Олександр Барановський та підприємець Владислав Серебряков. Акції нових трьох власників поділені між ними порівну.

ТОВ "Радіокомпанія "Срібна хвиля"" до 15 листопада 2021 року належала ТОВ "Українська радіогрупа", кінцевим бенефіціарним власником якої був Андрій Карпій. Ця компанія мала ліцензії на право радіомовлення в Криму та Севастополі. У Криму ТОВ "Радіокомпанія "Срібна хвиля"" мовила із позивним "Перець ФМ".

Однак наразі в нового радіо немає своєї частоти. Нові власники сподіваються отримати право на свою частоту на найближчому конкурсі й заперечили, що планують мовлення в окупованому Криму.

Пряма мова Марчевського: "Простіше працювати, коли у компанії є якась історія та взаємовідносини з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення.

Ми би з радістю мовили в Криму, я переконаний, що Крим – це частина України, але ми не бачимо, як це можливо реалізувати зараз".

Деталі: Марчевський був продюсером на телеканалі "112" і є співвласником "Першого незалежного", утвореним після блокування низки телеканалів у власності Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Олександр Барановський є юристом і позаштатним радником комітету Верховної Ради з питань прав людини. У коментарі журналістам він підтвердив, що є представником молодіжного крила "ОПЗЖ" і вважає радіо "хорошим бізнесом".

Владислав Серебряков раніше працював на каналі "Pro все", який належить Карпію, колишньому власнику згаданого радіо. Він є одеським підприємцем у сфері ІТ. Також Серебряков є власником співзвучного ТОВ ТРК "Срібна хвиля".

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