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Медийщики Медведчука приобрел еще и радио

Пятница, 19 ноября 2021, 20:18
Артем Марчевский. Фото с сайта facebook

Председатель молодежной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский приобрел часть акций ООО "Радиокомпания "Серебряная волна".

Источник: "Детектор медиа", ссылаясь на комментарий Марчевского журналистам, данные юридического лица на Opendatabot

Прямой язык Марчевского: "Радио – это нормальный работающий бизнес, мы решили попробовать. У нас у каждого есть представление, как нужно развивать радио-бизнес и строить радиостанцию. Это мой и партнеров личный проект, который не связан с Медведчуком или моим другим бизнесом"

Детали: Марчевский сообщил, что радио будет развлекательным, и целевой группой будут молодые люди от 18 до 35 лет. В разговорных программах будут привлекать "блоггеров и селебритиз из ТикТока".

Двумя другими владельцами компании стали юрист Александр Барановский и предприниматель Владислав Серебряков. Акции новых трех владельцев поделены между ними поровну.

ООО "Радиокомпания "Серебряная волна"" до 15 ноября 2021 принадлежало ООО "Украинская радиогруппа", конечным бенефициарным владельцем которой был Андрей Карпий. У этой компании были лицензии на право радиовещания в Крыму и Севастополе. В Крыму ООО "Радиокомпания "Серебряная волна"" говорила с позывным "Перец ФМ".

Тем не менее, у нового радио нет своей частоты. Новые владельцы надеются получить право на свою частоту на ближайшем конкурсе и возразили, что планируют вещание в оккупированном Крыму.

Прямая речь Марчевского: "Проще работать, когда у компании есть какая-то история и взаимоотношения с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию.

Мы бы с радостью вещали в Крыму, я убежден, что Крым – это часть Украины, но мы не видим, как это возможно реализовать сейчас".

Детали: Марчевский был продюсером на телеканале "112" и является совладельцем "Первого независимого", созданным после блокирования ряда телеканалов в собственности Тараса Козака и Виктора Медведчука.

Александр Барановский является юристом и внештатным советником комитета Верховной Рады по правам человека. В комментарии журналистам он подтвердил, что является представителем молодежного крыла ОПЗЖ и считает радио хорошим бизнесом.

Владислав Серебряков ранее работал на канале "Pro все", принадлежащий Карпию, бывшему владельцу упомянутого радио. Он является одесским предпринимателем в сфере ИТ. Также Серебряков является владельцем созвучного ООО ТРК "Серебряная волна".

Предыстория:

  • Нацсовет по телевидению назначил проверки нового телеканала, созданного после наложения санкций на медиаресурсы Медведчука.
  • 26 сентября пресс-служба Шуфрича сообщила, что он приобрел мажоритарную долю акций "Первого независимого".
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов по орбите кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • 26 февраля оцепление Медведчука начало онлайн-трансляцию нового информационного телеканала "Первый независимый", однако через час его отключили.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖСМИмедиаМедведчук
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