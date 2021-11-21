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Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах

Неділя, 21 листопада 2021, 19:48
Данілов: Росія намагається підняти ставки на переговорах
фото УП

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія стягує війська до кордону з Україною, щоб максимально підняти ставки у майбутніх переговорах.

Джерело: Данілов під час зустрічі з делегацією сенату США, повідомляє сайт РНБО

Пряма мова: "Стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів".

Деталі: Українська делегація на чолі з Даніловим, яка бере участь у роботі Halifax International Security Forum, зустрілася з делегацією сенату США.

Сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні та світі, особливу увагу приділивши питанню накопичення військ РФ на українському кордоні.

На думку Данілова, нещодавні дії Росії, зокрема, публікація Міністром закордонних справ РФ чутливих дипломатичних документів у ЗМІ, випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках "говорять про те, що жодних правил для них вже не існує".

Однак, запевнив секретар РНБО, Україна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь агресору.

 
фото РНБО

При цьому, наголосив він, російське керівництво "розуміє лише мову сили", тому для України важливою є підтримка справжніх партнерів, серед яких насамперед США, Канада та Великобританія.

Секретар РНБО висловив подяку американські стороні за надану допомогу, зокрема, у військовій сфері. Водночас, за його словами, "справжню підтримку і допомогу не завжди можна виміряти грошима".

"Спільні військові навчання та робота іноземних військових інструкторів в Україні на додаток до постачання зброї і протидії в інформаційному просторі дозволяють отримати кумулятивний ефект", - додав він.

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець зазначив, що військове обладнання і зброя відіграють важливу роль на тактичному рівні. Водночас, на його думку, санкції США проти близького оточення президента РФ Володимира Путіна та пов’язаних компаній, протидія РФ в інформаційному та кібер- просторі є не менш важливими.

Своєю чергою, американська сторона запевнила у незмінності двопартійної підтримки України на її шляху до відновлення територіальної цілісності та суверенітету над тимчасово окупованими територіями, та висловила готовність надалі надавати Україні необхідну допомогу для протидії російській гібридній агресії.

Передісторія:

  • Розвідка Сполучених Штатів попередила союзників, що Європа та США мають все менше часу, щоб розробити пакет економічних та військових заходів, які б могли стримати Росію в її планах розгортання військових дій проти України.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ готується до наймасштабнішої атаки на Україну до кінця січня–початку лютого.
  • Речник президента РФ Дмітрій Пєсков, реагуючи на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну, заявив, що "не виключає спроб провокацій".
  • Заступник секретаря Радбезу РФ Олександр Гребенкін теж заявив про зростання ризику провокацій з боку України.

Українська правда

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Теми: ДаніловСШАРосіякордон
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