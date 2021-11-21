Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах.

Источник: Данилов во время встречи с делегацией сената США, сообщает сайт СНБО

Прямая речь: "Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров".

Детали: Украинская делегация во главе с Даниловым, участвующая в работе Halifax International Security Forum, встретилась с делегацией Сената США.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и мире, особое внимание уделив вопросу скопления войск РФ на украинской границе.

По мнению Данилова, недавние действия России, в частности, публикация министром иностранных дел РФ чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует".

Однако, заверил секретарь СНБО, Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.

фото СНБО

При этом, подчеркнул он, российское руководство "понимает только язык силы", поэтому для Украины важна поддержка настоящих партнеров, среди которых прежде всего США, Канада и Великобритания.

Секретарь СНБО выразил благодарность американской стороне за оказанную помощь, в частности, в военной сфере. В то же время, по его словам, "настоящую поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами".

"Совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов в Украине в дополнение к снабжению оружием и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект", - добавил он.

Замруководителя Офиса президента Роман Машовец отметил, что военное оборудование и оружие играют немаловажную роль на тактическом уровне. В то же время, по его мнению, санкции США против близкого окружения президента РФ Владимира Путина и связанных компаний, противодействие РФ в информационном и киберпространстве не менее важны.

В свою очередь, американская сторона заверила в неизменности двухпартийной поддержки Украины на ее пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями, и выразила готовность оказывать Украине необходимую помощь для противодействия российской гибридной агрессии.

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