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Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах

Воскресенье, 21 ноября 2021, 19:48
Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах
фото УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах.

Источник: Данилов во время встречи с делегацией сената США, сообщает сайт СНБО

Прямая речь: "Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров".

Детали: Украинская делегация во главе с Даниловым, участвующая в работе Halifax International Security Forum, встретилась с делегацией Сената США.

Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и мире, особое внимание уделив вопросу скопления войск РФ на украинской границе.

По мнению Данилова, недавние действия России, в частности, публикация министром иностранных дел РФ чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже не существует".

Однако, заверил секретарь СНБО, Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.

 
фото СНБО

При этом, подчеркнул он, российское руководство "понимает только язык силы", поэтому для Украины важна поддержка настоящих партнеров, среди которых прежде всего США, Канада и Великобритания.

Секретарь СНБО выразил благодарность американской стороне за оказанную помощь, в частности, в военной сфере. В то же время, по его словам, "настоящую поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами".

"Совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов в Украине в дополнение к снабжению оружием и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект", - добавил он.

Замруководителя Офиса президента Роман Машовец отметил, что военное оборудование и оружие играют немаловажную роль на тактическом уровне. В то же время, по его мнению, санкции США против близкого окружения президента РФ Владимира Путина и связанных компаний, противодействие РФ в информационном и киберпространстве не менее важны.

В свою очередь, американская сторона заверила в неизменности двухпартийной поддержки Украины на ее пути к восстановлению территориальной целостности и суверенитета над временно оккупированными территориями, и выразила готовность оказывать Украине необходимую помощь для противодействия российской гибридной агрессии.

Предыстория:

  • Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах развертывания военных действий против Украины.
  • Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой большой атаке на Украину до конца января-начала февраля.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину, заявил, что "не исключает попытки провокаций".
  • Замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин также заявил о возрастании риска провокаций со стороны Украины.

Украинская правда
Темы: ДаниловСШАРосcияграница
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