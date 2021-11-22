Бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню

Російські бойовики від початку доби 22 листопада 4 рази порушували режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє зведення пресштабу ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: Один обстріл із гранатометів та великокаліберних кулеметів вели в напрямку Попасної.

Два обстріли з різного озброєння в бік Причепилівки.

Вогонь з мінометів калібру 120 мм вели в районі Лебединського.

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