Бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню
Понеділок, 22 листопада 2021, 16:57
Російські бойовики від початку доби 22 листопада 4 рази порушували режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Джерело: вечірнє зведення пресштабу ООС
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".
Деталі: Один обстріл із гранатометів та великокаліберних кулеметів вели в напрямку Попасної.
Два обстріли з різного озброєння в бік Причепилівки.
Вогонь з мінометів калібру 120 мм вели в районі Лебединського.
Передісторія:
- Зранку 22 листопада окупанти поранили українського військовослужбовця.
- 20 листопада російські збройні формування 17 разів гатили з артилерії по українських позиціях.
- 17 листопада за одну добу троє українських бійців зазнали поранення внаслідок дій бойовиків.
- Упродовж останнього тижня російські окупанти дедалі частіше обстрілювали житлові будинки.
Українська правда