Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню

Понеділок, 22 листопада 2021, 16:57
Бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню
Ілюстративне фото з facebook пресцентру ООС

Російські бойовики від початку доби 22 листопада 4 рази порушували режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: вечірнє зведення пресштабу ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: Один обстріл із гранатометів та великокаліберних кулеметів вели в напрямку Попасної. 

Два обстріли з різного озброєння в бік Причепилівки.

Вогонь з мінометів калібру 120 мм вели в районі Лебединського.

Передісторія

  • Зранку 22 листопада окупанти поранили українського військовослужбовця.
  • 20 листопада російські збройні формування 17 разів гатили з артилерії по українських позиціях.
  • 17 листопада за одну добу троє українських бійців зазнали поранення внаслідок дій бойовиків.
  • Упродовж останнього тижня російські окупанти дедалі частіше обстрілювали житлові будинки.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: