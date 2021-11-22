Боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня

Российские боевики с начала суток 22 ноября в 4 раза нарушали режим тишины в зоне проведения jперации Объединенных сил.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

Детали: Один обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели в направлении Попасной.

Два обстрела из разного вооружения в сторону Причепиловки.

Огонь из минометов калибра 120 мм вели в районе Лебединского.

Предыстория: