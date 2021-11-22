Боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня
Понедельник, 22 ноября 2021, 17:57
Российские боевики с начала суток 22 ноября в 4 раза нарушали режим тишины в зоне проведения jперации Объединенных сил.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".
Детали: Один обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели в направлении Попасной.
Два обстрела из разного вооружения в сторону Причепиловки.
Огонь из минометов калибра 120 мм вели в районе Лебединского.
Предыстория:
- Утром 22 ноября оккупанты ранили украинского военнослужащего.
- 20 ноября российские вооруженные формирования 17 раз вели огонь из артиллерии по украинским позициям.
- 17 ноября за одни сутки трое украинских бойцов получили ранение в результате действий боевиков.
- В течение последней недели российские оккупанты все чаще обстреливали жилые дома.
Украинская правда