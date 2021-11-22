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Боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня

Понедельник, 22 ноября 2021, 16:57
Боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня
Иллюстративное фото с facebook пресс-центра ООС

Российские боевики с начала суток 22 ноября в 4 раза нарушали режим тишины в зоне проведения jперации Объединенных сил. 

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

Детали: Один обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели в направлении Попасной.

Два обстрела из разного вооружения в сторону Причепиловки.

Огонь из минометов калибра 120 мм вели в районе Лебединского.

Предыстория:

  • Утром 22 ноября оккупанты ранили украинского военнослужащего.
  • 20 ноября российские вооруженные формирования 17 раз вели огонь из артиллерии по украинским позициям.
  • 17 ноября за одни сутки трое украинских бойцов получили ранение в результате действий боевиков.
  • В течение последней недели российские оккупанты все чаще обстреливали жилые дома.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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