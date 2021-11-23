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Головні новини понеділка і ночі: зброя від США для України, транш МВФ

Вівторок, 23 листопада 2021, 07:00
Головні новини понеділка і ночі: зброя від США для України, транш МВФ
OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images

США думають над відправкою додаткової зброї в Україну на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії; Україна отримає від МВФ другий транш у 700 мільйонів доларів – актуальні новини 22 листопада.

Про МВФ

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною.

Як результат, МВФ погодив продовження програми до кінця червня 2022 року. 

Рішення Фонду розблоковує другий транш для України у рамках програми обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень, або 699 млн доларів. 

Про США

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправити додаткову зброю в Україну на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії.

Мова йде про військових радників та нове обладнання – у пакет можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Також перебувають на розгляді системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger.

Про інші важливі новини

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення на Донбасі внаслідок дій ворога.

За інформацією розвідки, російські окупаційні адміністрації на окупованих територіях Донбасі ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

Вранці 22 листопада в Харкові зупинили авто Porsche Panamera, яким їздить народний депутат Олександр Куницький (фракція "Слуга народу").

Американський корабель, що транспортує катери для Збройних сил України, увійшов до акваторії Чорного моря. На його борту два патрульні катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України. 

Компанія SpaceX Ілона Маска відклала на січень запуск українського супутника "Січ 2-30" — раніше його планували запустити у грудні.

Польські прикордонники повідомили, що група з близько 150 агресивно налаштованих іноземців намагалася прорватися на територію Польщі поблизу села Дубичі Церковні.

Українська правда
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