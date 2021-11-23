Головні новини понеділка і ночі: зброя від США для України, транш МВФ

США думають над відправкою додаткової зброї в Україну на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії; Україна отримає від МВФ другий транш у 700 мільйонів доларів – актуальні новини 22 листопада.

Про МВФ

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила перший перегляд програми stand-by з Україною.

Як результат, МВФ погодив продовження програми до кінця червня 2022 року.

Рішення Фонду розблоковує другий транш для України у рамках програми обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень, або 699 млн доларів.

Про США

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправити додаткову зброю в Україну на тлі побоювання щодо можливого вторгнення Росії.

Мова йде про військових радників та нове обладнання – у пакет можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Також перебувають на розгляді системи протиповітряної оборони, такі як ракети Stinger.

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