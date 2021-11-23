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Главные новости понедельника и ночи: оружие от США для Украины, транш МВФ

Вторник, 23 ноября 2021, 08:00
OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images

США думают над отправкой дополнительного оружия в Украину на фоне опасений возможного вторжения России; Украина получит от МВФ второй транш в 700 миллионов долларов – актуальные новости 22 ноября.

О МВФ

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной.

Как результат, МВФ согласовал продолжение программы до конца июня 2022 года.

Решение Фонда разблокирует второй транш для Украины в рамках программы в объеме 500 млн специальных прав заимствований, или 699 млн долларов.

О США

По информации СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное оружие в Украину на фоне опасений возможного вторжения России.

Речь идет о военных советниках и новом оборудовании – в пакет могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Также находятся на рассмотрении системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger.

О других важных новостях

Двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения на Донбассе в результате действий врага.

По информации разведки, российские оккупационные администрации на оккупированных территориях Донбасса инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.

Утром 22 ноября в Харькове остановили автомобиль Porsche Panamera, которым ездит народный депутат Александр Куницкий (фракция "Слуга народа").

Американский корабль, транспортирующий катера для Вооруженных сил Украины, вошел в акваторию Черного моря. На его борту два патрульных катера типа Island, которые США передали в рамках поддержки Украины.

Компания SpaceX Илона Маска отложила на январь запуск украинского спутника "Січ 2-30" – раньше его планировали запустить в декабре.

Польские пограничники сообщили, что группа примерно из 150 агрессивно настроенных иностранцев пыталась прорваться на территорию Польши вблизи села Дубичи Церковные.

Украинская правда
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