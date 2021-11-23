Главные новости понедельника и ночи: оружие от США для Украины, транш МВФ

США думают над отправкой дополнительного оружия в Украину на фоне опасений возможного вторжения России; Украина получит от МВФ второй транш в 700 миллионов долларов – актуальные новости 22 ноября.

О МВФ

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной.

Как результат, МВФ согласовал продолжение программы до конца июня 2022 года.

Решение Фонда разблокирует второй транш для Украины в рамках программы в объеме 500 млн специальных прав заимствований, или 699 млн долларов.

О США

По информации СМИ, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправить дополнительное оружие в Украину на фоне опасений возможного вторжения России.

Речь идет о военных советниках и новом оборудовании – в пакет могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Также находятся на рассмотрении системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger.

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