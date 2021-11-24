На каналах Ахметова впевнені, що "слуги" образилися на обговорення "Вагнергейту"

"Медіа Група Україна", до якої входять телеканали олігарха Ріната Ахметова "Україна-24" та "Україна", заявила, що заява про ігнорування "Слугами народу" цих каналів є реакцією на журналістські питання про "Вагнергейт".

Джерело: коментар члена Наглядової ради Медіа Групи Україна Дмитра Бєлянського

Пряма мова Бєлянського: "Спільна публічна заява частини депутатів фракції "СН" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" є формою відповіді на журналістські питання про "Вагнергейт", що прозвучали у "Свободі слова із Савіком Шустером".

Медіагрупа працює у суворій відповідності до інтересів суспільства, суворо дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова. Ми не можемо замовчувати жодної теми. Влада має право коментувати або ж відмовлятися від коментарів".

Деталі: Бєлянський запевняє, що Ахметов ніяк не втручається у редакційну політику каналу.

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