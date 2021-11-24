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На каналах Ахметова впевнені, що "слуги" образилися на обговорення "Вагнергейту"

Середа, 24 листопада 2021, 17:01
На каналах Ахметова впевнені, що слуги образилися на обговорення Вагнергейту
фото: УП

"Медіа Група Україна", до якої входять телеканали олігарха Ріната Ахметова "Україна-24" та "Україна", заявила, що заява про ігнорування "Слугами народу" цих каналів є реакцією на  журналістські питання про "Вагнергейт".

Джерело: коментар члена Наглядової ради Медіа Групи Україна Дмитра Бєлянського

Пряма мова Бєлянського: "Спільна публічна заява частини депутатів фракції "СН" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" є формою відповіді на журналістські питання про "Вагнергейт", що прозвучали у "Свободі слова із Савіком Шустером".

Медіагрупа працює у суворій відповідності до інтересів суспільства, суворо дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова. Ми не можемо замовчувати жодної теми. Влада має право коментувати або ж відмовлятися від коментарів".

Деталі: Бєлянський запевняє, що Ахметов ніяк не втручається у редакційну політику каналу.

Передісторія: 

  • Раніше джерела "Української правди" повідомляли, що стосунки між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Рінатом Ахметовим почали псуватися після прийняття закону про олігархів, звільнення спікера ВР Дмитра Разумкова і зміни манери спілкування представників Офісу з Ахметовим і його людьми.
  • Ахметов заперечував, що манера спілкування представників Офісу президента із ним та його людьми погіршила його стосунки з командою Володимира Зеленського, а також те, що його медіа стали більше критикувати владу через це.
  • 19 листопада представники влади, включаючи президента Володимира Зеленського та главу ОП Андрія Єрмака, не прийшли на ефір "Свободи слова Савіка Шустера", на якому мали обговорювати питання "вагнерівців" після публікації документів щодо спецоперації журналісткою Яніною Соколовою.  
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що представники влади не пішли в ефір телепрограми обговорювати зрив спецоперації щодо "вагнерівців", бо то олігархічне телебачення, а запрошення туди – фейк та хайп.
  • "Слуга народу" вирішила більше не брати участі в ефірах на каналах Ахметова.

Українська правда

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Теми: Слуга народуАхметов
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