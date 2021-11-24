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На каналах Ахметова уверены, что "слуги" обиделись на обсуждение "Вагнергейта"

Среда, 24 ноября 2021, 18:01
фото: УП

"Медиа Группа Украина", в которую входят телеканалы олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина", заявила, что заявление об игнорировании "Слугами народа" этих каналов является реакцией на журналистские вопросы о "Вагнергейте".

Источник: комментарий члена Наблюдательного совета Медиа Группы Украина Дмитрия Белянского

Прямая речь Белянского: "Совместное публичное заявление части депутатов фракции "СН" по каналам "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", прозвучавшие в "Свободе слова с Савиком Шустером"

Медіа група работает в строгом соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова. Мы не можем замалчивать ни одну тему. Власть имеет право комментировать или отказываться от комментариев".

Детали: Белянский уверяет, что Ахметов никак не вмешивается в редакционную политику канала.

Предыстория: 

  • Ранее источники "Украинской правды" сообщали, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера ВР Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса с Ахметовым и его людьми.
  • Ахметов отрицал, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с командой Владимира Зеленского, а также то, что его медиа стали больше критиковать власть из-за этого.
  • 19 ноября представители власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не пришли на эфир"Свободы слова Савика Шустера", на котором должны были обсуждать вопросы "вагнеровцев" после публикации документов по спецоперации журналисткой Яниной Соколовой.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что представители власти не пошли на эфир телепрограммы обсуждать срыв спецоперации по "вагнеровцам", потому что это олигархическое телевидение, а приглашение туда – фейк и хайп.
  • "Слуга народа" решила больше не принимать участия в эфирах каналов Ахметова.

Украинская правда
Темы: Слуга народаАхметов
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