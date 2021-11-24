На каналах Ахметова уверены, что "слуги" обиделись на обсуждение "Вагнергейта"

"Медиа Группа Украина", в которую входят телеканалы олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина", заявила, что заявление об игнорировании "Слугами народа" этих каналов является реакцией на журналистские вопросы о "Вагнергейте".

Источник: комментарий члена Наблюдательного совета Медиа Группы Украина Дмитрия Белянского

Прямая речь Белянского: "Совместное публичное заявление части депутатов фракции "СН" по каналам "Украина" и "Украина 24" является формой ответа на журналистские вопросы о "Вагнергейте", прозвучавшие в "Свободе слова с Савиком Шустером"

Медіа група работает в строгом соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова. Мы не можем замалчивать ни одну тему. Власть имеет право комментировать или отказываться от комментариев".

Детали: Белянский уверяет, что Ахметов никак не вмешивается в редакционную политику канала.

Предыстория: