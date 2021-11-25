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Покушение на Шефира: "Евросолидарность" говорит, что полиция пришла с обыском к их депутату

Четверг, 25 ноября 2021, 12:03
Покушение на Шефира: Евросолидарность говорит, что полиция пришла с обыском к их депутату
Сергей Волошин. Фото ivano-frankivsk.eurosolidarity.org

Правоохранители провели обыски у депутата Ивано-Франковского облсовета Сергея Волошина по делу о покушении на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Источник: "Европейская солидарность" в Facebook, издание "Курс" со ссылкой на Волошина

Дословно "ЕС": "24 ноября утром в доме Сергея Волошина прошел обыск, а документы, которыми прикрывалась полиция, прямо указывают, что депутата пытаются обвинить немного-немало, а в покушении на Шефира".

Прямая речь Волошина: "Они на рассвете будят моих родителей, у мамы трясутся руки, отец волнуется… Является ли для этого основанием то, что я владею оружием калибра 7.62? В Украине таких десятки или сотни тысяч. Интересно мне, проводили ли обыски на территории Ивано-Франковской области еще у кого-то по таким основаниям".

Детали: Обыски прошли в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей. Они проходили на основании постановления Печерского суда Киева от 3 ноября.

По словам Волошина, следователи объяснили, что в машину Шефира стреляли из оружия калибра 7.62 – а у него есть зарегистрированное охотничье ружье такого калибра.

Депутат от "ЕС" добавил, что во время покушения на Шефира в Киевской области не находился. Он отметил, что еще в сентябре дал исчерпывающую информацию следователям, где находился в день покушения на первого помощника президента, когда пользовался оружием и тп.

В ЕС такие действия правоохранителей назвали попыткой давления власти на оппозицию.

В партии добавили, что власти лишь имитировали расследование покушения на Шефира, и теперь "не нашли ничего лучше, чем использовать его для преследования "Европейской солидарности"".

В "ЕС" убеждены, что так "власть пытается отвлечь страну от своей тотальной некомпетентности, катастрофической ситуации с ковидом, "вагнергейтом", оффшорным скандалом и энергетикой" и пытается "построить в Украине авторитарный режим по путинским лекалам". 

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах подтвердили, что у Волошина действительно проходили обыски, но деталей собеседники издания рассказать не смогли. 

По данным источников "УП", в рамках расследования покушения на жизнь Шефира и его водителя эксперты установили, какими патронами стреляли. Это боеприпасы зарубежного производства с соответствующей маркировкой. Их не так много в Украине. Также установили тех лиц, которые при перерегистрации оружия предоставляли аналогичные патроны. У этих лиц проводятся следственные действия. Среди них и Волошин.

"Украинская правда" пытается получить комментарии относительно обысков в полиции и в Офисе генпрокурора.

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Шефир СергейобыскиЕвропейская солидарностьИвано-Франковская область
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