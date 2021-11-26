Зеленский об экс-главе разведки Бурбе: Авантюрист и мелочный человек

Президент Владимир Зеленский заявил, что экс-председатель Главного управления разведки Василий Бурба человек предыдущего главы государства Петра Порошенко, "авантюрист и аферист", который хотел его дискредитировать.

Источник: глава государства во время пресс-марафона 26 ноября

Прямая речь: "Вы понимаете – это авантюрист и аферист… Я никогда не хотел говорить о нем так.

Но сейчас, когда его уволили. Ну, мелочный человек, который делает ремонты в Конче за 11 миллионов, СБУшник, блокировавший все, предлагает мне Ковид…

Я сделал выводы и хотел уволить этого человека. После этого объявляется, конечно же, Петр Алексеевич, за всем этим стоящий. Он хотел раскола наших отношений с США".

Детали: О Бурбе президент заговорил, комментируя спецоперацию по вагнеровцам. По его словам, эта спецоперация изначально была названа "Бурба".

По мнению Зеленского, спецоперация была непродумана и нацелена на то, чтобы испортить отношения Украины с США и Турцией, потому что президент Турции Реджеп Эрдоган не знал о ней, а для полета должны были использовать самолет турецких авиалиний. На борту самолета должны были быть не только вагнеровцы, но и другие гражданские пассажиры.

Он добавил, что глава офиса президента Андрей Ермак не давал никаких указаний Бурбе о переносе операции. Президент сказал, что Бурба напрямую подчинялся только ему и министру обороны.

Зеленский заявил, что Бурба с самого начала не устраивал его в должности главы разведки из-за плохой репутации и связи с СБУ и он хотел его уволить. Президент называет его "СБУшником", руководившим блокировкой транспорта на Майдане.

По словам Зеленского, после революции Порошенко решил сохранить Бурбу возле себя и дал ему должность главы разведки, хотя у Бурбы не было опыта в разведывательной работе.

О причастности Бурбы к "зачистке" Майдана ранее говорилось в документах, обнародованных Геннадием Москалем как будто бы планах СБУ. Они содержатся в материалах следствия по убийствам на Майдане. В то же время, Бурба не является там подозреваемым.

Бурба, по словам Зеленского, хотел сохранить должность и на одном из совещаний презентовал ему "оперативную информацию" о ковиде: "кто придумал формулу кивида и даже формулу вакцины".

Прямая речь: "Он предложил мне передать эту информацию Российской Федерации или китайским коллегам. Это была операция я уверен от "товарища Пети", потому что у нас только тогда начались отношения США и появился мощный партнер - Турция...

Мы ведь не идиоты. Он предложил мне это передать и даже публично об этом заявить. Я не знаю, за кого он нас принял, но в этот момент стало понятно, что товарищ просто хочет запустить, как говорят разведчики, торпеду".

Глава страны также добавил, что передавал информацию Бурбы по поводу ковида медикам, но они ответили, что это - "полный ноль".

Кроме того, президент заявил, что в одной из госрезиденций, рядом с той, которой сейчас пользуется Зеленский, проживал Бурба и сделал там ремонт за 11 млн.

Бурбу Зеленский называет "бизнесменом", торговавшим информацией.

Предыстория:

29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.

В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".

Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".

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