З УДО звільнили працівників, які не збили дрон журналістів над Гутою – джерела

За інформацією журналіста "Української правди" Михайла Ткача, з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак.

Джерело: Михайло Ткач із посиланням на джерела у подкасті на "Українській правді"

Пряма мова Ткача: "Я думаю, що ця історія (таємних польотів у Гуту – ред.) матиме продовження. Я знаю, що зараз в Управлінні державної охорони йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що у мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки.

Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми взлітали над "Синьогорою", над цією державною дачею – про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили".

Деталі: За словами Ткача, дрону достатньо було злетіти і показати майданчик, на який сіли гвинтокрили ДСНС.

Співробітники УДО одразу підійшли і заборонили знімати, але дрон встиг злетіти.

"Українська правда" звернулася до УДО по коментар щодо цієї інформації.

Ткач також має інформацію, що в МВС тепер думають, як далі комунікувати цю історію.

Офіс президента нібито писав запит, щоб надали гвинтокрил, хоча Володимир Зеленський казав на пресмарафоні, що йому запропонували скористатися авіацією ДСНС ті, хто летів із президентом у Гуту, що може вказувати на те, що гвинтокрили використали з подачі міністра Дениса Монастирського.

За словами Ткача, про плани святкувати день народження Єрмака у Гуті знало широке коло людей, проте подробиці святкування мало хто хотів розкривати, а сам захід був законспірований.

За даними Ткача, людей у резиденції було небагато.

Відомо, що партнер Ігоря Коломойського Тимур Міндіч із родиною прилетів у п'ятницю, за два дні до дня народження Андрія Єрмака. Міністр розвитку громад та територій Україн Олексій Чернишов також був із родиною. Був там і заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Сам президент стверджував, що він відпочивав там із родиною.

Журналіст наголосив, що використання відомчих гвинтокрилів у приватних цілях, а не з державною метою – викликає запитання.

Знати більше: Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах

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