Из УГО уволили работников, не сбивших дрон журналистов над Гутой – источники

По информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, из Управления государственной охраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

Источник: Михаил Ткач со ссылкой на источники в подкасте на "Украинской правде"

Прямая речь Ткача: "Я думаю, что у этой истории (тайных полетов в Гуту – ред.) будет продолжение. Я знаю, что на данный момент в Управлении государственной охраны идет расследование: они ищут мои источники. Они полагают, что у меня целая сеть источников. И сейчас идут расследования и проверки.

Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над "Синегорой", над этой государственной дачей – о чем президент говорил, что мы нарушили закон. Они должны были его сбить, но не включили какие-то радары, не заметили и не сбили".

Детали: По словам Ткача, дрону достаточно было взлететь и показать площадку, на которую сели вертолеты ГСЧС.

Сотрудники УГО сразу подошли и запретили снимать, но дрон успел взлететь.

"Украинская правда" обратилась в УГО за комментарием по поводу этой информации.

Ткач также располагает информацией, что в МВД теперь думают, как дальше коммуницировать эту историю.

Офис президента якобы писал запрос, чтобы предоставили вертолет, хотя Владимир Зеленский говорил на пресс-марафоне, что ему предложили воспользоваться авиацией ГСЧС те, кто летел с президентом в Гуту, что может указывать на то, что вертолеты использовали с подачи министра Дениса Монастырского.

По словам Ткача, о планах праздновать день рождения Ермака в Гуте знали широкий круг людей, однако подробности празднования мало кто хотел раскрывать, а само мероприятие было законспирировано.

По данным Ткача, людей в резиденции было немного.

Известно, что партнер Игоря Коломойского Тимур Миндич с семьей прилетел в пятницу за два дня до дня рождения Андрея Ермака. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев тоже был с семьей. Был там и замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Сам президент утверждал, что он там отдыхал с семьей.

Журналист подчеркнул, что использование ведомственных вертолетов в частных, а не в государственных целях – вызывает вопросы.

Знать больше: Ермаку можно. Как руководитель ОП с президентом отгулял юбилей в государственной резиденции в горах.

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