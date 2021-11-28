УДО заявляє, що нікого не звільняло за дрон журналістів, погрожує судом

Управління державної охорони заявляє, що ніхто з його співробітників не був звільнений за те, що не збив дрон журналіста "Української правди" над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута.

Джерело: УДО

Дослівно: "Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив, чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою.

Змушені знову розчарувати пана Михайла: його професійна діяльність ніяк не вплинула на службу наших військовослужбовців.

Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона".

Деталі: В УДО додали, що мають намір звернутися до суду "з цього приводу".

Там також порадили звертатися до Управління з офіційним запитом для підтвердження інформації.

Разом з тим, журналісти "Української правди" у неділю надсилали запит в УДО, а також дзвонили за телефонами управління, вказаними на сайті, однак черговий порадив звертатися у будні.

Що передувало: Раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив із посиланням на джерела, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрія Єрмак.

Знати більше: Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах

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