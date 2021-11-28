Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

УДО заявляє, що нікого не звільняло за дрон журналістів, погрожує судом

Неділя, 28 листопада 2021, 17:58
УП

Управління державної охорони заявляє, що ніхто з його співробітників не був звільнений за те, що не збив дрон журналіста "Української правди" над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута.

Джерело: УДО

Дослівно: "Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив, чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою.

Змушені знову розчарувати пана Михайла: його професійна діяльність ніяк не вплинула на службу наших військовослужбовців.

Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона".

Деталі: В УДО додали, що мають намір звернутися до суду "з цього приводу".

Там також порадили звертатися до Управління з офіційним запитом для підтвердження інформації.

Разом з тим, журналісти "Української правди" у неділю надсилали запит в УДО, а також дзвонили за телефонами управління, вказаними на сайті, однак черговий порадив звертатися у будні.

Що передувало: Раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив із посиланням на джерела, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрія Єрмак.

Знати більше: Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах

Передісторія:

  • 24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування про святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута". Володимир Зеленський і Андрій Єрмак були там із 19 до 22 листопада, також там помітили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Президент і керівник його офісу злітали до Києва 21 листопада на заходи до Дня гідності та свободи, а потім повернулися в Карпати.
  • За даними УП, для польотів Зеленський скористався гвинтокрилами ДСНС, а не президенстьким літаком. На пресмарафоні 26 листопада президент заявив, що його авіапарк зламався, тому його вмовили скористатися в цій поїздці відомчою, запевнивши, що це законно.
  • Офіс президента спершу заперечував перебування президента на території резиденції ввечері в неділю 21 листопада, а також транспортування сторонніх осіб державними гвинтокрилами.
  • Сам Єрмак і в пості, і при зустрічі з журналістом Ткачем не прояснив, де він перебував увечері в свій день народження 21 листопада.

Українська правда
Теми: УДОЗеленськийЗМІАндрій Єрмак


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим

Суд призначив лідеру "антивакцинаторів" Стахіву психіатричну експертизу – адвокат

Монастирський звернувся до учасників протестів 1 грудня в Києві

Новини 30 листопада: коронавірус в Україні, Лукашенко про Крим

Президент "засмучений" відмовою КСУ приймати присягу нових суддів

Генсек НАТО про можливість вторгнення РФ: сподіваємося на краще, готуємося до найгіршого

Усі новини...
УДО
З УДО звільнили працівників, які не збили дрон журналістів над Гутою – джерела
Перед судом постане екс-УДОшник, який побив танцівника Дорофєєвої
В УДО запевняють, що Зеленському охорону не посилювали
Останні новини
00:59
“Молитимусь і згадаю кожного”: Кива прокоментував втрату наукового ступеня
00:30
“Омікрон” дістався до Латинської Америки
23:37
Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим
23:23
Блінкен вважає, що державний переворот в Україні є частиною російської тактики
22:52
Україна збудує 5 кораблів для прикордонників у Миколаєві спільно з Францією
22:31
У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих
22:20
ФОТОГлава МЗС Британії проїхалась на танку в Естонії і застерегла Росію від агресії
22:03
Шмигаль хоче підписати з ЄС договір про автомобільні перевезення
21:52
Суд призначив лідеру "антивакцинаторів" Стахіву психіатричну експертизу – адвокат
21:26
Банкова просить Австрію офіційно підтримати вступ України до ЄС
Усі новини...