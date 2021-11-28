УДО заявляє, що нікого не звільняло за дрон журналістів, погрожує судом
Управління державної охорони заявляє, що ніхто з його співробітників не був звільнений за те, що не збив дрон журналіста "Української правди" над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута.
Джерело: УДО
Дослівно: "Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив, чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою.
Змушені знову розчарувати пана Михайла: його професійна діяльність ніяк не вплинула на службу наших військовослужбовців.
Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона".
Деталі: В УДО додали, що мають намір звернутися до суду "з цього приводу".
Там також порадили звертатися до Управління з офіційним запитом для підтвердження інформації.
Разом з тим, журналісти "Української правди" у неділю надсилали запит в УДО, а також дзвонили за телефонами управління, вказаними на сайті, однак черговий порадив звертатися у будні.
Що передувало: Раніше журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив із посиланням на джерела, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрія Єрмак.
Знати більше: Єрмаку можна. Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах
Передісторія:
- 24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування про святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута". Володимир Зеленський і Андрій Єрмак були там із 19 до 22 листопада, також там помітили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Президент і керівник його офісу злітали до Києва 21 листопада на заходи до Дня гідності та свободи, а потім повернулися в Карпати.
- За даними УП, для польотів Зеленський скористався гвинтокрилами ДСНС, а не президенстьким літаком. На пресмарафоні 26 листопада президент заявив, що його авіапарк зламався, тому його вмовили скористатися в цій поїздці відомчою, запевнивши, що це законно.
- Офіс президента спершу заперечував перебування президента на території резиденції ввечері в неділю 21 листопада, а також транспортування сторонніх осіб державними гвинтокрилами.
- Сам Єрмак і в пості, і при зустрічі з журналістом Ткачем не прояснив, де він перебував увечері в свій день народження 21 листопада.