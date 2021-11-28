УГО заявляет, что никого не увольняло за дрон журналистов, угрожает судом

Управление государственной охраны заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста "Украинской правды" над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута.

Источник: УДО

Дословно: "Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон.

Вынуждены снова разочаровать Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих.

Официально сообщаем, что все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

Детали: В УГО добавили, что намерены обратиться в суд "по этому поводу".

Там также посоветовали обращаться в Управление с официальным запросом для подтверждения информации.

Вместе с тем, журналисты "Украинской правды" в воскресенье отправляли запрос в УГО, а также звонили по телефонам управления, указанным на сайте, однако дежурный посоветовал обращаться в будни.

Что предшествовало: Ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил со ссылкой на источники, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрея Ермак.

Знать больше: Ермаку можно. Как руководитель ОП с президентом отгулял юбилей в государственной резиденции в горах.

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