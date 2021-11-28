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УГО заявляет, что никого не увольняло за дрон журналистов, угрожает судом

Воскресенье, 28 ноября 2021, 17:58
УП

Управление государственной охраны заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста "Украинской правды" над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута.

Источник: УДО

Дословно: "Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон.

Вынуждены снова разочаровать Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих.

Официально сообщаем, что все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

Детали: В УГО добавили, что намерены обратиться в суд "по этому поводу".

Там также посоветовали обращаться в Управление с официальным запросом для подтверждения информации.

Вместе с тем, журналисты "Украинской правды" в воскресенье отправляли запрос в УГО, а также звонили по телефонам управления, указанным на сайте, однако дежурный посоветовал обращаться в будни.

Что предшествовало: Ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил со ссылкой на источники, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрея Ермак.

Знать больше: Ермаку можно. Как руководитель ОП с президентом отгулял юбилей в государственной резиденции в горах.

Предыстория:

  • 24 ноября "Украинская правда" обнародовала расследование о праздновании юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции "Гута". Празднование длилось с 19 по 22 ноября, также там заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Президент и руководитель его офиса слетали в Киев 21 ноября на мероприятия ко Дню достоинства и свободы, а затем вернулись в Карпаты.
  • По данным УП, для полетов Зеленский воспользовался вертолетами ГСЧС, а не президентским самолетом. На пресс-марафоне 26 ноября президент заявил, что его авиапарк сломался, поэтому его уговорили воспользоваться в этой поездке ведомственной, заверив, что это законно.
  • Офис президента сперва отрицал пребывание президента на территории резиденции вечером в воскресенье, а также транспортировку посторонних лиц на государственных вертолетах.
  • Сам и в посте, и при встрече с журналистом Ткачем не прояснил, где он провел вечер в свой день рождения, 21 ноября.

Украинская правда
Темы: УГОЗеленскийСМИАндрей Ермак
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