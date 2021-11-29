Лукашенко требует от Запада доказать, что Россия хочет напасть на Украину
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис, что Россия хочет напасть на Украину, и потребовал от них предъявить доказательства этого.
Источник: приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", беларусское государственное информагентство Белта
Прямая речь Лукашенко: "В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Ну, если собирается – положите факты на стол и подтвердите этот тезис".
Детали: По словам Лукашенко, Запад якобы начал "активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину"".
При этом он добавил, что у него сведений о планируемом нападении России на Украину нет – мол, если бы такие замыслы были, то белорусские военные, и он в том числе, об этом бы знали.
Самопровозглашенный президент также заявил, что Украина и западные страны в связи с этим "начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу" и "выводят туда воинский контингент… порядка 8 тысяч на этом этапе".
По словам Лукашенко, если Украина и Запад "опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется, и ясно, на чьей стороне будет Беларусь".
Он подчеркнул, что у Беларуси есть все возможности реагировать "на любые телодвижения с оружием на границах".
В частности, по его словам, "есть определенное количество подразделений – и их немало – очень обученные, оснащенные, которые в течение 3 часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси".
Предыстория:
- РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля. О риске российского вторжения в Украину также говорят в США и НАТО.
- При этом в России распространяют заявления о том, что Украина планирует наступление на Донбассе и о возможных провокациях со стороны Украины. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса.
- В МИД Украины эти слова опровергли, и заявили, что такие заявления имеют целью предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.