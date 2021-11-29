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Лукашенко требует от Запада доказать, что Россия хочет напасть на Украину

Понедельник, 29 ноября 2021, 10:27
Лукашенко требует от Запада доказать, что Россия хочет напасть на Украину
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис, что Россия хочет напасть на Украину, и потребовал от них предъявить доказательства этого.

Источник: приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", беларусское государственное информагентство Белта

Прямая речь Лукашенко: "В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Ну, если собирается – положите факты на стол и подтвердите этот тезис".

Детали: По словам Лукашенко, Запад якобы начал "активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину"".

При этом он добавил, что у него сведений о планируемом нападении России на Украину нет – мол, если бы такие замыслы были, то белорусские военные, и он в том числе, об этом бы знали.

Самопровозглашенный президент также заявил, что Украина и западные страны в связи с этим "начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу" и "выводят туда воинский контингент… порядка 8 тысяч на этом этапе". 

По словам Лукашенко, если Украина и Запад "опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется, и ясно, на чьей стороне будет Беларусь".

Он подчеркнул, что у Беларуси есть все возможности реагировать "на любые телодвижения с оружием на границах".

В частности, по его словам, "есть определенное количество подразделений – и их немало – очень обученные, оснащенные, которые в течение 3 часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси".

Предыстория:

  • РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля. О риске российского вторжения в Украину также говорят в США и НАТО.
  • При этом в России распространяют заявления о том, что Украина планирует наступление на Донбассе и о возможных провокациях со стороны Украины. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса.
  • В МИД Украины эти слова опровергли, и заявили, что такие заявления имеют целью предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcияграница
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