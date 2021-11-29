Лукашенко требует от Запада доказать, что Россия хочет напасть на Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис, что Россия хочет напасть на Украину, и потребовал от них предъявить доказательства этого.

Источник: приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", беларусское государственное информагентство Белта

Прямая речь Лукашенко: "В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Ну, если собирается – положите факты на стол и подтвердите этот тезис".

Детали: По словам Лукашенко, Запад якобы начал "активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину"".

При этом он добавил, что у него сведений о планируемом нападении России на Украину нет – мол, если бы такие замыслы были, то белорусские военные, и он в том числе, об этом бы знали.

Самопровозглашенный президент также заявил, что Украина и западные страны в связи с этим "начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу" и "выводят туда воинский контингент… порядка 8 тысяч на этом этапе".

По словам Лукашенко, если Украина и Запад "опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется, и ясно, на чьей стороне будет Беларусь".

Он подчеркнул, что у Беларуси есть все возможности реагировать "на любые телодвижения с оружием на границах".

В частности, по его словам, "есть определенное количество подразделений – и их немало – очень обученные, оснащенные, которые в течение 3 часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси".

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