Рішення про вторгнення в Україну лежить у Кремлі "на столі" – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Росія розглядає можливість вторгнення в Україну, хоча свідчень про те, що таке рішення вже ухвалене, наразі немає.

Джерело: МЗС з посиланням на інтерв’ю Кулеби латиському порталу новин "Delfi"

Пряма мова Кулеби: "Безумовно, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі"".

Деталі: За словами міністра, якщо дивитися на дії Росії комплексно, "в більш широкому контексті", то "ситуація виглядає дуже похмуро".

Він пояснив, що, по-перше, є потужна російська військова присутність вздовж українського кордону.

По-друге, наразі ТКГ заблокована, Нормандський формат нормально не функціонує, оскільки Росія відмовляється проводити його саміт чи міністерську зустріч.

По-третє, Росія не допускає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні на непідконтрольну Києву територію.

По-четверте, є ситуація в Білорусі, яка стає джерелом нестабільності і загрози для сусідів. Для України це означає значне розтягування ресурсів для захисту кордону з Білоруссю, відволікання сили і уваги.

Ще одним елементом є газова криза, тиск Росії на енергоринок і зусилля щодо завершення сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Кулеба зазначив, що сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб знеохотити Росію від вибору на користь вторгнення.

Глава МЗС переконаний, що цього можна досягти "лише потужною політикою стримування".

На питання, чи готова Україна дати відсіч агресії, Кулеба сказав, що сьогодні українська армія набагато краще підготовлена, ніж у 2014 році, "так що для російської армії "похід на Україну" нині аж ніяк не буде легким".

Що було раніше: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що західні країни вигадали тезу, що Росія хоче напасти на Україну, і зажадав від них надати докази цього. За його словами, якщо Україна та Захід "знов розв'яжуть війну на Донбасі чи десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться, і ясно, на чиєму боці буде Білорусь".

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