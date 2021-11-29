Решение о вторжении в Украину лежит в Кремле "на столе" – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия рассматривает возможность вторжения в Украину, хотя свидетельств о том, что такое решение уже принято, пока нет.
Источник: МИД со ссылкой на интервью Кулебы латышскому новостному порталу "Delfi"
Прямая речь Кулебы: "Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе"".
Детали: По словам министра, если смотреть на действия России комплексно, "в более широком контексте", то "ситуация выглядит очень мрачно".
Он пояснил, что, во-первых, есть мощное российское военное присутствие вдоль украинской границы.
Во-вторых, ТКГ заблокирована, Нормандский формат нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу.
В-третьих, Россия не допускает специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине на неподконтрольную Киеву территорию.
В-четвертых, есть ситуация в Беларуси, которая становится источником нестабильности и угрозы для соседей. Для Украины это означает значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью, отвлечение силы и внимания.
Еще одним элементом является газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода Северный поток-2.
Кулеба отметил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить у России охоту от выбора в пользу вторжения.
Глава МИД убежден, что этого можно добиться "только мощной политикой сдерживания".
На вопрос, готова ли Украина противостоять агрессии, Кулеба сказал, что сегодня украинская армия гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году, "так что для российской армии "поход на Украину" сейчас совсем не будет легким".
Что было ранее: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис, что Россия хочет напасть на Украину, и потребовал от них предъявить доказательства этого. По его словам, если Украина и Запад "опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется, и ясно, на чьей стороне будет Беларусь".
Предыстория:
- РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля. О риске российского вторжения в Украину также говорят в США и НАТО.
- При этом в России распространяют заявления о том, что Украина планирует наступление на Донбассе и о возможных провокациях со стороны Украины. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса.
- В МИД Украины эти слова опровергли, и заявили, что такие заявления имеют целью предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.