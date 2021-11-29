Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Решение о вторжении в Украину лежит в Кремле "на столе" – Кулеба

Понедельник, 29 ноября 2021, 14:21
Дмитрий Кулеба. Фото latvia.mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия рассматривает возможность вторжения в Украину, хотя свидетельств о том, что такое решение уже принято, пока нет.

Источник: МИД со ссылкой на интервью Кулебы латышскому новостному порталу "Delfi"

Прямая речь Кулебы: "Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе"".

Детали: По словам министра, если смотреть на действия России комплексно, "в более широком контексте", то "ситуация выглядит очень мрачно".

Он пояснил, что, во-первых, есть мощное российское военное присутствие вдоль украинской границы.

Во-вторых, ТКГ заблокирована, Нормандский формат нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу.

В-третьих, Россия не допускает специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине на неподконтрольную Киеву территорию.

В-четвертых, есть ситуация в Беларуси, которая становится источником нестабильности и угрозы для соседей. Для Украины это означает значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью, отвлечение силы и внимания.

Еще одним элементом является газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода Северный поток-2.

Кулеба отметил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить у России охоту от выбора в пользу вторжения.

Глава МИД убежден, что этого можно добиться "только мощной политикой сдерживания".

На вопрос, готова ли Украина противостоять агрессии, Кулеба сказал, что сегодня украинская армия гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году, "так что для российской армии "поход на Украину" сейчас совсем не будет легким".

Что было ранее: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис, что Россия хочет напасть на Украину, и потребовал от них предъявить доказательства этого. По его словам, если Украина и Запад "опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется, и ясно, на чьей стороне будет Беларусь".

Предыстория:

  • РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к самой масштабной атаке на Украину до конца января-начала февраля. О риске российского вторжения в Украину также говорят в США и НАТО.
  • При этом в России распространяют заявления о том, что Украина планирует наступление на Донбассе и о возможных провокациях со стороны Украины. В частности, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса.
  • В МИД Украины эти слова опровергли, и заявили, что такие заявления имеют целью предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет силой отбивать Донбасс от российских оккупантов, поскольку будут гибнуть украинские военные.

Украинская правда
Темы: МИДКулеба ДмитрийРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лавров заявил о готовности РФ к открытию канала диалога со США по Украине

Зеленский хочет, чтобы чиновники декларировали двойное гражданство

"Тысяча Зеленского" будет называться "еПоддержка" и на нее можно будет накупить книг

Путин и Лукашенко готовятся к военным учениям на границе с Украиной

Рада проголосовала Бюджет-2022

видеоЖурналисты удалили расследование о Киве: ошиблись с фото

Все новости...
МИД
Канада заверила Украину в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности – МИД
Самолет с главой МИД Швейцарии, летевший в Китай, экстренно сел в Москве
В России заявили, что Киев наступает на Донбассе, МЗС говорит – это ложь
Последние новости
14:42
видеоРадуцкий об "Омикроне": Украина от него никуда не денется
14:35
Россия предложит новый пакт о европейской безопасности, чтобы сдержать расширение НАТО
14:35
Ученые определили вероятную причину образования тромбов после вакцинации AstraZeneca
14:31
фотоВ Донецкой области произошел взрыв в многоэтажке: есть пострадавший
14:29
В ОГП объяснили, почему с сайта "пропал" анонс заседания комиссии по избранию главы САП
14:20
Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики на фоне коррупционного расследования
14:13
Лавров заявил о готовности РФ к открытию канала диалога со США по Украине
14:00
Госсекретарь США обратился к РФ в связи с наращиванием сил у границы Украины
13:58
Марченко назвал риски, повлиявшие на изменения в бюджет на 2022 год
13:51
Зеленский хочет, чтобы чиновники декларировали двойное гражданство
Все новости...