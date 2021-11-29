Решение о вторжении в Украину лежит в Кремле "на столе" – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия рассматривает возможность вторжения в Украину, хотя свидетельств о том, что такое решение уже принято, пока нет.

Источник: МИД со ссылкой на интервью Кулебы латышскому новостному порталу "Delfi"

Прямая речь Кулебы: "Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них "на столе"".

Детали: По словам министра, если смотреть на действия России комплексно, "в более широком контексте", то "ситуация выглядит очень мрачно".

Он пояснил, что, во-первых, есть мощное российское военное присутствие вдоль украинской границы.

Во-вторых, ТКГ заблокирована, Нормандский формат нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу.

В-третьих, Россия не допускает специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине на неподконтрольную Киеву территорию.

В-четвертых, есть ситуация в Беларуси, которая становится источником нестабильности и угрозы для соседей. Для Украины это означает значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью, отвлечение силы и внимания.

Еще одним элементом является газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода Северный поток-2.

Кулеба отметил, что сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить у России охоту от выбора в пользу вторжения.

Глава МИД убежден, что этого можно добиться "только мощной политикой сдерживания".

На вопрос, готова ли Украина противостоять агрессии, Кулеба сказал, что сегодня украинская армия гораздо лучше подготовлена, чем в 2014 году, "так что для российской армии "поход на Украину" сейчас совсем не будет легким".

Что было ранее: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны придумали тезис, что Россия хочет напасть на Украину, и потребовал от них предъявить доказательства этого. По его словам, если Украина и Запад "опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется, и ясно, на чьей стороне будет Беларусь".

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