Польща попередила Україну, що атака на білоруському кордоні ще "дуже ймовірна"

Польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський попередив українського міністра-візаві Дениса Монастирського, що досі є висока ймовірність гібридної атаки на кордоні України й Білорусі.

Джерело: пресреліз телефонної розмови двох міністрів на сайті українського МВС

Пряма мова Монастирського: "Ми свідомі можливих сценаріїв подальшого розвитку подій, які можуть бути реалізовані проти України, щоб підірвати стабільність нашої держави, розпорошити її увагу та сили, а також, у якийсь спосіб, погіршити її стосунки з Польщею і ЄС"

Деталі: Камінський застеріг, що наразі зберігається висока ймовірність гібридної атаки проти України з боку білоруського кордону. Він запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Польщі.

Міністри обговорювали ситуацію з біженцями на польсько-білоруському кордоні та варіанти реагування з боку правоохоронних відомств.

Польський міністр повідомив, що тактика нападників змінилася й наразі кордон штурмують у різних місцях невеликими групами.

Монастирський розповів польському колезі про заходи, які здійснює Україна з посилення кордону з Білоруссю та протидії можливої атаки біженців, а також подякував за підтримку.

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