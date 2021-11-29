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Польща попередила Україну, що атака на білоруському кордоні ще "дуже ймовірна"

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:51
Польща попередила Україну, що атака на білоруському кордоні ще дуже ймовірна
Польські прикордонники охороняють пункт перетину "Кузниця" 19 листопада. Фото: Getty Images

Польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський попередив українського міністра-візаві Дениса Монастирського, що досі є висока ймовірність гібридної атаки на кордоні України й Білорусі.

Джерело: пресреліз телефонної розмови двох міністрів на сайті українського МВС

Пряма мова Монастирського: "Ми свідомі можливих сценаріїв подальшого розвитку подій, які можуть бути реалізовані проти України, щоб  підірвати стабільність нашої держави, розпорошити її увагу та сили, а також, у якийсь спосіб, погіршити її стосунки з Польщею і ЄС"

Деталі: Камінський застеріг, що наразі зберігається висока ймовірність гібридної атаки проти України з боку білоруського кордону. Він запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Польщі.

Міністри обговорювали ситуацію з біженцями на польсько-білоруському кордоні та варіанти реагування з боку правоохоронних відомств.

Польський міністр повідомив, що тактика нападників змінилася й наразі кордон штурмують у різних місцях невеликими групами. 

Монастирський розповів польському колезі про заходи, які здійснює Україна з посилення кордону з Білоруссю та протидії можливої атаки біженців, а також подякував за підтримку.

Передісторія: 

  • 27 листопада українські правоохоронці провели військові навчання в Чернігівській області із захисту державного кордону, в разі можливих провокацій зі сторони Білорусі. Подібні спільні навчання різних служб та відомств провели на Житомирщині 26 листопада.
  • Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 26 листопада відвідав табір нелегалів на польсько-білоруському кордоні та пообіцяв їм підтримку.
  • 25 листопада польські прикордонники зафіксували 375 спроб незаконного перетину державного кордону нелегальними мігрантами з білоруської сторони.
  • 24 листопада Україна розпочала спеціальну військову операцію "Полісся" в прикордонних регіонах з Білоруссю у зв’язку із загрозою гібридного вторгнення та провокацій.

Українська правда

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Теми: БілорусьПольщакордонМонастирськийбіженці
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