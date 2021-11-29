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Польша предупредила Украину, что атака на границе с Беларусью еще "весьма вероятна"

Понедельник, 29 ноября 2021, 17:51
Польские пограничники охраняют пункт пересечения "Кузница" 19 ноября. Фото: Getty Images

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский предупредил украинского министра-визави Дениса Монастырского, что до сих пор высока вероятность гибридной атаки на границе Украины и Беларуси.

Источник: пресс-релиз телефонного разговора двух министров на сайте украинского МВД

Прямая речь Монастырского: "Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы подорвать стабильность нашего государства, распорошить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС".

Детали: Каминский предостерег, что сохраняется высокая вероятность гибридной атаки против Украины со стороны белорусской границы. Он заверил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Польши.

Министры обсуждали ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе и варианты реагирования правоохранительными ведомствами.

Польский министр сообщил, что тактика нападающих изменилась, и на данный момент границу штурмуют в разных местах небольшими группами.

Монастырский рассказал польскому коллеге о мерах, предпринимаемых Украиной по усилению границы с Беларусью и противодействию возможной атаке беженцев, а также поблагодарил за поддержку.

Предыстория: 

  • 27 ноября украинские правоохранители провели военные учения в Черниговской области по защите государственной границы в случае возможных провокаций со стороны Беларуси. Подобные совместные учения разных служб и ведомств провели в Житомирской области 26 ноября.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 ноября посетил лагерь нелегалов на польско-белорусской границе и заверил их в своей поддержке.
  • 25 ноября польские пограничники зафиксировали 375 попыток незаконного пересечения государственной границы беженцами с белорусской стороны.
  • 24 ноября Украина начала специальную военную операцию "Полесье" в приграничных регионах с Беларусью из-за угрозы гибридного вторжения и провокаций.

Украинская правда
Темы: БеларусьПольшаграницаМонастырскийбеженцы
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