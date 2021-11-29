Польша предупредила Украину, что атака на границе с Беларусью еще "весьма вероятна"
Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский предупредил украинского министра-визави Дениса Монастырского, что до сих пор высока вероятность гибридной атаки на границе Украины и Беларуси.
Источник: пресс-релиз телефонного разговора двух министров на сайте украинского МВД
Прямая речь Монастырского: "Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы подорвать стабильность нашего государства, распорошить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС".
Детали: Каминский предостерег, что сохраняется высокая вероятность гибридной атаки против Украины со стороны белорусской границы. Он заверил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Польши.
Министры обсуждали ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе и варианты реагирования правоохранительными ведомствами.
Польский министр сообщил, что тактика нападающих изменилась, и на данный момент границу штурмуют в разных местах небольшими группами.
Монастырский рассказал польскому коллеге о мерах, предпринимаемых Украиной по усилению границы с Беларусью и противодействию возможной атаке беженцев, а также поблагодарил за поддержку.
Предыстория:
- 27 ноября украинские правоохранители провели военные учения в Черниговской области по защите государственной границы в случае возможных провокаций со стороны Беларуси. Подобные совместные учения разных служб и ведомств провели в Житомирской области 26 ноября.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 26 ноября посетил лагерь нелегалов на польско-белорусской границе и заверил их в своей поддержке.
- 25 ноября польские пограничники зафиксировали 375 попыток незаконного пересечения государственной границы беженцами с белорусской стороны.
- 24 ноября Украина начала специальную военную операцию "Полесье" в приграничных регионах с Беларусью из-за угрозы гибридного вторжения и провокаций.