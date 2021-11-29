Польша предупредила Украину, что атака на границе с Беларусью еще "весьма вероятна"

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминский предупредил украинского министра-визави Дениса Монастырского, что до сих пор высока вероятность гибридной атаки на границе Украины и Беларуси.

Источник: пресс-релиз телефонного разговора двух министров на сайте украинского МВД

Прямая речь Монастырского: "Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы подорвать стабильность нашего государства, распорошить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС".

Детали: Каминский предостерег, что сохраняется высокая вероятность гибридной атаки против Украины со стороны белорусской границы. Он заверил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Польши.

Министры обсуждали ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе и варианты реагирования правоохранительными ведомствами.

Польский министр сообщил, что тактика нападающих изменилась, и на данный момент границу штурмуют в разных местах небольшими группами.

Монастырский рассказал польскому коллеге о мерах, предпринимаемых Украиной по усилению границы с Беларусью и противодействию возможной атаке беженцев, а также поблагодарил за поддержку.

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