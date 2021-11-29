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Більше половини поляків вважають реальною загрозу російського вторгнення до України

Понеділок, 29 листопада 2021, 21:20
Більше половини поляків вважають реальною загрозу російського вторгнення до України
Фото: Getty Images

62,9% поляків вважають, що загроза повномасштабного російського вторгнення до України є реальною.

Джерело: соціологічне опитування, проведене на замовлення авторитетного польського видання Rzeczpospolita

Деталі: Водночас 15,8% громадян Польщі не вважають реальною загрозу вторгнення Росії до України. Ще 21,3% не визначились із відповіддю.

Експертка з соціологічної агенції, що проводила опитування, Малгожата Бодзон додала, що реальною загрозою російського вторгнення вважають дві третини респондентів у віці від 35 до 49 років. Таке саме співвідношення зберігається серед мешканців невеликих міст із населенням до 100 тисяч.

Опитування провели 23-24 листопада серед 800 інтернет-користувачів віком від 18 років з урахуванням соціально-демографічних особливостей Польщі.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів. 
  • 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
  • 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погрожує Росії суттєвими наслідками, якщо вона почне повномасштабний наступ на Україну.

Денис Карловський, УП
Теми: ПольщавійнаРосіяУкраїна
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