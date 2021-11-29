Більше половини поляків вважають реальною загрозу російського вторгнення до України

62,9% поляків вважають, що загроза повномасштабного російського вторгнення до України є реальною.

Джерело: соціологічне опитування, проведене на замовлення авторитетного польського видання Rzeczpospolita

Деталі: Водночас 15,8% громадян Польщі не вважають реальною загрозу вторгнення Росії до України. Ще 21,3% не визначились із відповіддю.

Експертка з соціологічної агенції, що проводила опитування, Малгожата Бодзон додала, що реальною загрозою російського вторгнення вважають дві третини респондентів у віці від 35 до 49 років. Таке саме співвідношення зберігається серед мешканців невеликих міст із населенням до 100 тисяч.

Опитування провели 23-24 листопада серед 800 інтернет-користувачів віком від 18 років з урахуванням соціально-демографічних особливостей Польщі.

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