Більше половини поляків вважають реальною загрозу російського вторгнення до України
62,9% поляків вважають, що загроза повномасштабного російського вторгнення до України є реальною.
Джерело: соціологічне опитування, проведене на замовлення авторитетного польського видання Rzeczpospolita
Деталі: Водночас 15,8% громадян Польщі не вважають реальною загрозу вторгнення Росії до України. Ще 21,3% не визначились із відповіддю.
Експертка з соціологічної агенції, що проводила опитування, Малгожата Бодзон додала, що реальною загрозою російського вторгнення вважають дві третини респондентів у віці від 35 до 49 років. Таке саме співвідношення зберігається серед мешканців невеликих міст із населенням до 100 тисяч.
Опитування провели 23-24 листопада серед 800 інтернет-користувачів віком від 18 років з урахуванням соціально-демографічних особливостей Польщі.
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів.
- 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
- 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погрожує Росії суттєвими наслідками, якщо вона почне повномасштабний наступ на Україну.