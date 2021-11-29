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Более половины поляков считают реальной угрозу российского вторжения в Украину

Понедельник, 29 ноября 2021, 22:20

62,9% поляков считают, что угроза полномасштабного российского вторжения в Украину реальна.

Источник: социологический опрос, проведенный по заказу авторитетного польского издания Rzeczpospolita

Детали: В то же время 15,8% граждан Польши не считают реальной угрозу вторжения России в Украину. Еще 21,3% затруднились с ответом.

Эксперт из проводившего опрос социологического агентства Малгожата Бодзон добавила, что реальной угрозой российского вторжения считают две трети респондентов в возрасте от 35 до 49 лет, а также такое же количество жителей небольших городов с населением до 100 тысяч.

Опрос был проведен 23-24 ноября среди 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет с учетом социально-демографических особенностей Польши.

Предыстория: 

  • Два американских издания сообщили о переброске российских войск на украинскую границу: The Washington Post 31 октября написали о сосредоточении войск, а Politico опубликовали спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ.
  • 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США предупредили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
  • 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение опубликовали в New York Times.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью 21 ноября изданию Military Times, в котором заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января – начале февраля 2022 года. Наступление будет вестись с территории Беларуси, оккупированного Крыма и с востока.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Россия понесет последствия в случае вторжения в Украину.

Денис Карловский, УП
Темы: ПольшавойнаРосcияУкраина
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