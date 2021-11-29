Более половины поляков считают реальной угрозу российского вторжения в Украину
Понедельник, 29 ноября 2021, 22:20
62,9% поляков считают, что угроза полномасштабного российского вторжения в Украину реальна.
Источник: социологический опрос, проведенный по заказу авторитетного польского издания Rzeczpospolita
Детали: В то же время 15,8% граждан Польши не считают реальной угрозу вторжения России в Украину. Еще 21,3% затруднились с ответом.
Эксперт из проводившего опрос социологического агентства Малгожата Бодзон добавила, что реальной угрозой российского вторжения считают две трети респондентов в возрасте от 35 до 49 лет, а также такое же количество жителей небольших городов с населением до 100 тысяч.
Опрос был проведен 23-24 ноября среди 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет с учетом социально-демографических особенностей Польши.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о переброске российских войск на украинскую границу: The Washington Post 31 октября написали о сосредоточении войск, а Politico опубликовали спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ.
- 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США предупредили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
- 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение опубликовали в New York Times.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью 21 ноября изданию Military Times, в котором заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января – начале февраля 2022 года. Наступление будет вестись с территории Беларуси, оккупированного Крыма и с востока.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Россия понесет последствия в случае вторжения в Украину.
Денис Карловский, УП