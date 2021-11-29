Более половины поляков считают реальной угрозу российского вторжения в Украину

62,9% поляков считают, что угроза полномасштабного российского вторжения в Украину реальна.

Источник: социологический опрос, проведенный по заказу авторитетного польского издания Rzeczpospolita

Детали: В то же время 15,8% граждан Польши не считают реальной угрозу вторжения России в Украину. Еще 21,3% затруднились с ответом.

Эксперт из проводившего опрос социологического агентства Малгожата Бодзон добавила, что реальной угрозой российского вторжения считают две трети респондентов в возрасте от 35 до 49 лет, а также такое же количество жителей небольших городов с населением до 100 тысяч.

Опрос был проведен 23-24 ноября среди 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет с учетом социально-демографических особенностей Польши.

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