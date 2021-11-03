У Молдові думають ввести обов’язковий Covid-сертифікат на робочих місцях

У Молдові Національна надзвичайна комісія у галузі громадського здоров'я розглядає можливість запровадження обов'язкового COVID сертифікату для працівників приватного та державного секторів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Newsmaker з посиланням на координатора кампанії імунізації від COVID-19 Нінель Ревенко.

За її словами, вимога мати при собі сертифікати змотивує працівників зробити щеплення, і значно підвищить зацікавленість дорослого населення у вакцинації від COVID.

Коли комісія ухвалить таке рішення, залежить від розвитку епідеміологічної ситуації в країні, зазначає Ревенко.

"Якщо продовжить зростати захворюваність і смертність, цей захід, швидше за все, запровадять", — пояснила Ревенко.

За її словами, що фахівці комісії зараз розглядають доцільність такого заходу, спираючись на досвід таких країн, як Франція, Португалія та Греція, в яких рівень вакцинації зріс унаслідок введення обов'язкового COVID-сертифіката на робочому місці.

Ревенко зазначила, що мова зовсім не йде про обов'язкову вакцинацію, а саме про COVID-сертифікати, які передбачають не лише доказ вакцинації, а й те, що людина за останні пів року перехворіла на коронавірус чи отримала тест, який підтверджує наявність антитіл до захворювання.

Раніше Національна комісія з надзвичайних ситуацій у Молдові рекомендувала приватним та державним установам до 1 грудня вакцинувати 95% працівників, які часто контактують із громадянами.