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В Молдове думают ввести обязательный Covid-сертификат на рабочих местах

Среда, 3 ноября 2021, 10:39
В Молдове думают ввести обязательный Covid-сертификат на рабочих местах
фото: pixabay

В Молдове Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья рассматривает возможность введения обязательного сертификата COVID для работников частного и государственного секторов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Newsmaker со ссылкой на координатора кампании иммунизации от COVID-19 Нинель Ревенко.

По ее словам, требование иметь при себе сертификаты мотивирует работников привиться, и значительно повысит заинтересованность взрослого населения в вакцинации от COVID.

Когда комиссия примет такое решение, зависит от развития эпидемиологической ситуации в стране, отмечает Ревенко.

"Если продолжит расти заболеваемость и смертность, эта мера, скорее всего, будет введена", — пояснила Ревенко.

По ее словам, специалисты комиссии сейчас рассматривают целесообразность такой меры, опираясь на опыт таких стран, как Франция, Португалия и Греция, в которых уровень вакцинации вырос вследствие введения обязательного COVID-сертификата на рабочем месте.

Ревенко отметила, что речь вовсе не идет об обязательной вакцинации, а именно о COVID-сертификатах, которые предусматривают не только доказательство вакцинации, но и то, что человек за последние полгода переболел коронавирусом или получил тест, подтверждающий наличие антител к заболеванию.

Ранее Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдове рекомендовала частным и государственным учреждениям до 1 декабря вакцинировать 95% работников, часто контактирующих с гражданами.

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Темы: МолдоваCovid-2019
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