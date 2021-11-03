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У Швеції двоє осіб загинули через падіння людини на триб'ют-концерті ABBA

Середа, 3 листопада 2021, 12:16
фото: FB ABBA

У шведському місті Уппсала двоє людей померли і одна людина зазнала травм після того, як чоловік похилого віку впав з висоти сьомого поверху концертного залу перед початком шоу, присвяченого гурту ABBA.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Local.

Близько 1000 людей зібралися в уппсальському концертному залі Konsert&Kongress, де мали виконувати кавери на пісні гурту.

"Ми отримали дзвінок про те, що хтось стрибнув або впав з великої висоти в концертному залі в центрі Уппсали", - сказав представник поліції Магнус Янссон Кларін.

У концертному холі є відкритий простір у фойє. Чоловік у віці 80 років впав з висоти сьомого поверху на людей, що перебували внизу. У результаті він, а також інший 60-річний чоловік померли. Ще одна жінка, теж  у віці 60 років, була травмована.

Інцидент стався перед 19:00, коли люди збиралися на концерт, який мав розпочатися о 19:30. Концерт було скасовано.

Поліція вважає, що не має підстав вбачати скоєння злочину у зв'язку з падінням чоловіка.

Теми: Швеція


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