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В Англії з наступного року планують запровадити обов'язкову вакцинацію для медиків

Середа, 3 листопада 2021, 15:17
фото ілюстративне

Вакцинація проти COVID-19 має стати обов'язковою для 1,2 мільйона штатних співробітників національної служби охорони здоров'я (NHS) в Англії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Саджид Джавід, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Однак новий жорсткий підхід набуде чинності лише у квітні наступного року, після того, як Джавід прислухався до попереджень про те, що його впровадження найближчим часом може призвести до звільнення персоналу взимку, у найзавантаженішу пору року для служби охорони здоров'я.

Про нові правила, ймовірно, офіційно буде оголошено у четвер.

Раніше виконавчий директор NHS Providers Кріс Хопсон сказав, що, хоча незначна більшість керівників лікарень підтримала необхідність введення вакцинації в обов'язковому порядку, понад 90% з них побоювалися, що це може погіршити брак персоналу, який і так широко поширений.

Джавід уже запровадив обов'язкову вакцинацію для персоналу будинків для літніх людей в Англії. З 11 листопада будь-хто, хто працює в будинку для літніх людей, повинен буде довести повну вакцинацію або його звільнять. За останніми даними, близько 90% із 600 000 співробітників сектору отримали дві дози, а 60 000 – ні.

Експерти із соціального забезпечення заявили, що обов'язкова вакцинація може призвести до того, що багато тисяч співробітників вирішать звільнитися, що посилить і без того хронічний брак персоналу.

Нагадаємо, у Британії станом на 1 листопада було введено загалом 50 025 020 доз вакцини від коронавірусу, що еквівалентно 87,0% людей віком від 12 років і старше у Британії, або 74,6% всього населення.

Теми: Велика Британіякоронавірусмедицина


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