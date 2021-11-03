Баварія повернула маски в школах, вимогу скасували лише місяць тому

Федеральна німецька земля Баварія вирішила тимчасово відновити обов’язкову вимогу щодо носіння масок для обличчя в школах.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Баварії вирішив, що після осінніх канікул маски необхідно носити в початкових школах тиждень, а в середніх – два тижні, незалежно від мінімальної дистанції.

"З 8 листопада вимога до масок буде діяти на уроці та на так званих місцях зборів у будівлі школи, але не на відкритому повітрі, тобто на шкільному подвір’ї", – пояснив міністр освіти Міхаель П’яцоло.

Вимога щодо масок у класах була скасована у Баварії лише на початку жовтня. Але останнім часом кількість коронавірусних інфекцій різко зросла, тому уряд вирішив її поновити.

Інститут Роберта Коха повідомив, що за останні 24 години в країні було зафіксовано 20 398 випадків захворювання, 194 людини померли.

Понад 66% населення повністю вакциновані в Німеччині.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель попередила про подальші обмеження для нещеплених людей.