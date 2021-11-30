До путінської "Єдиної Росії" вступили 100 жителів ОРДЛО
Сто мешканців непідконтрольної Україні частини Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки путінської політичної партії "Єдина Росія".
Джерело: депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький під час форуму в Донецьку, якого цитують "Новини Донбасу" з посиланням на сепаратистські ЗМІ
Пряма мова Водолацького: "Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" [Андрія Турчака] перші 100 мешканців Донбасу - громадяни Росії отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія"".
Деталі: Раніше повідомлялося, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".
На виборах до Держдуми у вересні російська партія влади "Єдина Росія" фактично отримала монопольне становище в ОРДЛО та проводила активну агітаційну кампанію.
Нагадаємо:
- У райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО, не пустили спостерігачів.
- Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії.
- Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – їм погрожують штрафами та звільненнями.
- У Ростовській області громадянам України, яких звезли із псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", видали паспорти РФ прямо перед голосуванням на російських виборах.
- Невідомі опублікували відео, в якому з акаунтів мешканців так званої "ЛНР" онлайн голосують за партію влади на виборах в Росії.
- За інформацією російської влади, на виборах до Держдуми РФ проголосували близько 150 тисяч мешканців ОРДЛО.