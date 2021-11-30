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До путінської "Єдиної Росії" вступили 100 жителів ОРДЛО

Вівторок, 30 листопада 2021, 11:29
До путінської Єдиної Росії вступили 100 жителів ОРДЛО
фото тасс

Сто мешканців непідконтрольної Україні частини Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки путінської політичної партії "Єдина Росія".

Джерело: депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький під час форуму в Донецьку, якого цитують "Новини Донбасу" з посиланням на сепаратистські ЗМІ

Пряма мова Водолацького: "Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" [Андрія Турчака] перші 100 мешканців Донбасу - громадяни Росії отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія"".

Деталі: Раніше повідомлялося, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".

На виборах до Держдуми у вересні російська партія влади "Єдина Росія" фактично отримала монопольне становище в ОРДЛО та проводила активну агітаційну кампанію.

Нагадаємо:

  • У райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО, не пустили спостерігачів.
  • Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 
  • Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – їм погрожують штрафами та звільненнями.
  • У Ростовській області громадянам України, яких звезли із псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", видали паспорти РФ прямо перед голосуванням на російських виборах.
  • Невідомі опублікували відео, в якому з акаунтів мешканців так званої "ЛНР" онлайн голосують за партію влади на виборах в Росії. 
  • За інформацією російської влади, на виборах до Держдуми РФ проголосували близько 150 тисяч мешканців ОРДЛО. 

Теми: ОРДЛОвійнаРосіявибориПутін
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