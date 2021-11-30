До путінської "Єдиної Росії" вступили 100 жителів ОРДЛО

Сто мешканців непідконтрольної Україні частини Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки путінської політичної партії "Єдина Росія".

Джерело: депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький під час форуму в Донецьку, якого цитують "Новини Донбасу" з посиланням на сепаратистські ЗМІ

Пряма мова Водолацького: "Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" [Андрія Турчака] перші 100 мешканців Донбасу - громадяни Росії отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія"".

Деталі: Раніше повідомлялося, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".

На виборах до Держдуми у вересні російська партія влади "Єдина Росія" фактично отримала монопольне становище в ОРДЛО та проводила активну агітаційну кампанію.

Нагадаємо: