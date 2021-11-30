В путинскую "Единую Россию" вступили 100 жителей ОРДЛО

Сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты путинской политической партии "Единая Россия".

Источник: депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке, которого цитируют "Новости Донбасса" со ссылкой на сепаратистские СМИ

Прямая речь Водолацкого: "Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" [Андрея Турчака] первые 100 жителей Донбасса — граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия"".

Детали: Ранее сообщалось, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".

На выборах в Госдуму в сентябре российская партия власти "Единая Россия" фактически получила монопольное положение в ОРДЛО и проводила активную агитационную кампанию.

Напомним: