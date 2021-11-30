В путинскую "Единую Россию" вступили 100 жителей ОРДЛО
Сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты путинской политической партии "Единая Россия".
Источник: депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время форума в Донецке, которого цитируют "Новости Донбасса" со ссылкой на сепаратистские СМИ
Прямая речь Водолацкого: "Сегодня по поручению секретаря генерального совета партии "Единая Россия" [Андрея Турчака] первые 100 жителей Донбасса — граждане России получили партийные билеты Всероссийской политической партии "Единая Россия"".
Детали: Ранее сообщалось, что "Единая Россия" готовится принять в свои ряды по 100 "чиновников" из руководящего состава группировок "ДНР" и "ЛНР".
На выборах в Госдуму в сентябре российская партия власти "Единая Россия" фактически получила монопольное положение в ОРДЛО и проводила активную агитационную кампанию.
Напомним:
- В районы Ростовской области, куда на выборы свезли жителей ОРДЛО, не пустили наблюдателей.
- Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины накануне выборов в Государственную думу России.
- Также сообщалось, что жителей временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей заставляют участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации – угрожают штрафами и увольнениями.
- Неизвестные опубликовали видео, в котором с аккаунтов жителей так называемой "ЛНР" онлайн голосуют за партию власти на выборах в России.
- В Ростовской области гражданам Украины, которых привезли из псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед голосованием в российские органы власти.
- По информации российских властей, на выборах в Госдуму РФ проголосовали около 150 тысяч жителей ОРДЛО.