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Партквитки "Єдиної Росії" не компенсують злиднів, які принесла Росія на Донбас – МЗС

Вівторок, 30 листопада 2021, 14:20
МЗС, ФОТО МИХАЙЛА ТКАЧА, УП

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що агітація мешканців непідконтрольного українській владі Донбасу до членства в путінській партії "Єдина Росія" є способом врятувати партію Путіна від падіння рейтингів в РФ.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі УП

Пряма мова: "Російська Федерація намагається витиснути максимальні дивіденди із силового захоплення територій в Донецькій та Луганській областях.

Водночас, ніякі партійні квитки "Єдиної Росії" або обіцянки політичних кар’єр для "чиновників" окупаційної адміністрації не компенсують мешканцям Донбасу того горя і злиднів, які принесла російська окупація.

Україна неодноразово заявляла про невизнання російських паспортів, нав’язаних українцям на тимчасово окупованих територіях".

Деталі: За словами речника МЗС, ведення політичної агітації, відкриття осередків російських політичних партій та організація РФ виборів на окупованій частині Донбасу суперечать Мінським домовленостям і Нормандському формату.

В українському відомстві вважають, що "Єдина Росія" таким чином рятується від падіння рейтингів на тлі катастрофічної епідситуації та тотального обмеження прав і свобод людей в Росії.

Натомість, Ніколенко зазначив, що в Москві можуть віддати наказ своїм збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати роботу КПВВ, аби люди могли отримувати базові соціальні послуги, припинити перешкоджати молоді, яка шукає кращого життя на підконтрольній українському урядові території, забезпечити міжнародним гуманітарним організаціям безперешкодний допуск до всіх утримуваних осіб.

Що було раніше: 30 листопада депутат Держдуми заявив, що 100 мешканців непідконтрольної Україні частини Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки путінської політичної партії "Єдина Росія".

Нагадаємо:

  • У райони Ростовської області, куди на вибори звезли жителів ОРДЛО, не пустили спостерігачів.
  • Служба безпеки України зафіксувала масову незаконну видачу паспортів РФ на тимчасово окупованих територіях України напередодні виборів до Державної думи Росії. 
  • Жителів тимчасово непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей примушують брати участь у виборах до Держдуми Російської Федерації – їм погрожують штрафами та звільненнями.
  • У Ростовській області громадянам України, яких звезли із псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", видали паспорти РФ прямо перед голосуванням на російських виборах.
  • За інформацією російської влади, на виборах до Держдуми РФ проголосували близько 150 тисяч мешканців ОРДЛО. 

Українська правда
Теми: РосіяПутінДонбасОРДЛОвибори


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