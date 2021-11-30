Партбилеты "Единой России" не компенсируют нищету, которую принесла Россия на Донбасс – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что агитация жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса к членству в путинской партии "Единая Россия" является способом спасти партию Путина от падения рейтингов в РФ.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии УП

Прямая речь: "Российская Федерация пытается вытеснить максимальные дивиденды по захвату территорий в Донецкой и Луганской областях.

В то же время никакие партийные билеты "Единой России" или обещания политических карьер для "чиновников" оккупационной администрации не компенсируют жителям Донбасса того горя и нищеты, которые принесла российская оккупация.

Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях".

Детали: По словам пресс-секретаря МИД, ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат Минским договоренностям и Нормандскому формату.

В украинском ведомстве считают, что "Единая Россия", таким образом, спасается от падения рейтингов на фоне катастрофической эпидситуации и тотального ограничения прав и свобод людей в России.

Николенко отметил, что в Москве могут отдать приказ своим вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать работу КПВВ, чтобы люди могли получать базовые социальные услуги, прекратить препятствовать молодежи, которая ищет лучшей жизни на подконтрольной украинскому правительству территории, обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственно. допуск ко всем удерживаемым лицам.

Что было раньше: 30 ноября депутат Госдумы заявил, что 100 жителей неподконтрольной Украине части Донбасса с российскими паспортами получили партийные билеты путинской политической партии "Единая Россия".

Напомним: