У Киви відібрали науковий ступінь
Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження Іллі Киві наукового ступеню "кандидат наук з держуправління".
Джерело: народна депутатка з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина у Facebook
Пряма мова: "Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління".
Деталі: За її словами, крім того, керівника спецради, наукового керівника та опонентів, які брали участь у захисті дисертації Кивою, позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.
Передісторія:
- Нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива 26 квітня "захистив дисертацію" кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
- Під час процедури захисту журналістів не пускали до приміщення невідомі молодики.
- Журналісти видання Bihus Info довели, що Кива підробляв довідки для дисертації та збрехав про свою участь у вигаданих академічних конференціях.
- Після розголосу Кива заявив, що його наукового керівника незаконно звільнили. Однак він пообіцяв йому посаду міністра освіти, коли очолить владу в країні.