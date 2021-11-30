У Киви відібрали науковий ступінь

Ілля Кива, фото з його фейсбук-сторінки

Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження Іллі Киві наукового ступеню "кандидат наук з держуправління".

Джерело: народна депутатка з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина у Facebook

Пряма мова: "Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління".

Деталі: За її словами, крім того, керівника спецради, наукового керівника та опонентів, які брали участь у захисті дисертації Кивою, позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Передісторія: