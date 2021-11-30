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У Киви відібрали науковий ступінь

Вівторок, 30 листопада 2021, 15:44
У Киви відібрали науковий ступінь
Ілля Кива, фото з його фейсбук-сторінки

Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки скасувала рішення про присудження Іллі Киві наукового ступеню "кандидат наук з держуправління".

Джерело: народна депутатка з фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради Юлія Гришина у Facebook

Пряма мова: "Щойно на засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління".

Деталі: За її словами, крім того, керівника спецради, наукового керівника та опонентів, які брали участь у захисті дисертації Кивою, позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Передісторія: 

  • Нардеп від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива 26 квітня "захистив дисертацію" кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Під час процедури захисту журналістів не пускали до приміщення невідомі молодики.
  • Журналісти видання Bihus Info довели, що Кива підробляв довідки для дисертації та збрехав про свою участь у вигаданих академічних конференціях.
  • Після розголосу Кива заявив, що його наукового керівника незаконно звільнили. Однак він пообіцяв йому посаду міністра освіти, коли очолить владу в країні.

Українська правда

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Теми: КиваосвітаВерховна РадаОПЗЖ
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