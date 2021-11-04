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Українець вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу

Четвер, 4 листопада 2021, 23:35
Юрій Захарєєв. Фото з Facebook ФБУ

Український боксер Юрій Захарєєв вийшов у фінал чемпіонату світу з боксу у Сербії.  

Джерело: Федерація боксу України у Facebook

Дослівно ФБУ: "Перемога!!!! Одноголосним рішенням суддів українець Юрій Захарєєв долає у півфінальному двобої Сархана Алієва з Азербайджану та виходить у фінал Чемпіонату світу-2021 у Сербії".

Деталі: У фіналі Захарєєв боксуватиме з росіянином Вадимом Мусаєвим. Бій за "золото" відбудеться 6 листопада.

19-річний українець виступає у ваговій категорії до 71 кілограма.

Українська правда
Теми: спортчемпіонат світу


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