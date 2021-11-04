Украинец вышел в финал чемпионата мира по боксу
Четверг, 4 ноября 2021, 23:35
Украинский боксер Юрий Захареев вышел в финал чемпионата мира по боксу в Сербии.
Источник: Федерация бокса Украины в Facebook
Дословно ФБУ: "Победа!!!! Единогласным решением судей украинец Юрий Захареев победил в полуфинальном поединке Сархана Алиева из Азербайджана и выходит в финал Чемпионата мира-2021 в Сербии".
Детали: В финале Захареев будет боксировать с россиянином Вадимом Мусаевым. Бой за золото состоится 6 ноября.
19-летний украинец выступает в весовой категории до 71 килограмма.
Украинская правда