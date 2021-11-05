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СБУ викрила кол-центри, які працювали на Держдуму РФ

П'ятниця, 5 листопада 2021, 12:40
СБУ викрила кол-центри, які працювали на Держдуму РФ
Фото СБУ

Служба безпеки України заявляє, що викрила мережу кол-центрів, які на замовлення Держдуми РФ, деяких російських телеканалів та фінансових установ, які фігурують у санкційних списках РНБОУ, проводили "соціологічні опитування".

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, протиправну діяльність трьох кол-центрів у Черкасах та Умані організували місцеві комерсанти. Кіберфахівці СБУ здобули докази фінансування їхньої діяльності країною-агресором.

Кол-центри проводили соціологічні опитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо їхньої участі у виборах до Держдуми РФ, які відбулися у вересні цього року.

Оператори збирали інформацію стосовно політичних уподобань, рейтингів партій і побажань громадян Росії, мешканців окупованих територій Донбасу та Криму щодо "покращення політичної обстановки".

Крім цього, працівники кол-центру виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів, таких як "НТВ+", "Ростелеком" та підсанкційних банківських установ: "ВТБ", "Альфа-Банк", "Газпром Банк" та інші.

Організатори залучали до роботи до 200 операторів, які працювали цілодобово у дві зміни.

У ході обшуків в офісних приміщеннях кол-центрів правоохоронці вилучили:

  • понад 120 комп’ютерів із програмним забезпеченням російського виробництва;
  • документи, які свідчать про співпрацю нелегальної структури з країною-агресором;
  • чорну бухгалтерію;
  • інструкції з обслуговування клієнтів, методів конспірації на випадок перевірок, 
  • технічну документацію з графіками роботи працівників центру.
 
 
 

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності кол-центрів.

 
 
 

СБУ проводила операцію спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяопитуваннясоціологіявибориСБУ
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