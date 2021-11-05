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СБУ разоблачила колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

Пятница, 5 ноября 2021, 12:40
СБУ разоблачила колл-центры, которые работали на Госдуму РФ

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила сеть колл-центров, которые по заказу Госдумы РФ, некоторых российских телеканалов и финансовых учреждений, фигурирующих в санкционных списках СНБОУ, проводили "социологические опросы".

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, противоправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором.

Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года.

Операторы собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий и пожеланиях граждан России, жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма относительно "улучшения политической обстановки".

Кроме того, работники колл-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, таких как НТВ+, Ростелеком и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, Альфа-Банк, Газпром Банк и прочих.

Организаторы привлекали к работе до 200 операторов, работавших круглосуточно в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли:

  • более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства;
  • документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;
  • черную бухгалтерию;
  • инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок,
  • техническую документацию по графикам работы работников центра.
 
 
 

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.

 
 
 

СБУ проводила операцию совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры.

Темы: РосcияопроссоциологиявиборыСБУ
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