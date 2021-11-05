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"Ми не супроводжуємо приватні поїздки": посольство відповіло на закиди опозиції

П'ятниця, 5 листопада 2021, 15:37
Ми не супроводжуємо приватні поїздки: посольство відповіло на закиди опозиції
посол України в США Оксана Маркарова, фото: Дмитро ларін, уп

Посольство України в США пояснило, що приватні поїздки державних службовців за кордон не супроводжуються дипломатичними установами України за кордоном.

Джерело: коментар посольства України в США "Українській правді"

Деталі: Посольство у своєму коментарі УП повідомило, що поїздки, про які говорить опозиція, – приватні.

Також зазначається, що МЗС послідовно підтримує діяльність нардепів і розвиток міжнародної міжпарламентської взаємодії.

Дослівно: "Посольство України в США, як і будь-яка закордонна дипломатична установа України, забезпечує робочі поїздки очільників держави, державних службовців, народних депутатів та громадських представників України.

Нагадуємо, що обов’язковою умовою робочих відряджень для держслужбовців є погодження та визначення цілей та завдань робочої поїздки з Верховною радою, Кабінетом Міністрів або Міністерством закордонних справ (залежно від типу делегації).

Водночас приватні поїздки держслужбовців не супроводжуються і не організовуються закордонними дипломатичними установами України.

Крім того, для забезпечення візиту за кордон дипломатичні установи залучають кошти з державного бюджету. Без офіційного погодження візиту виділення таких коштів неможливе".

Нагадаємо: Раніше "ЄС" та "Голос" заявляли, що влада обмежує політичну діяльність опозиції, блокуючи відрядження делегацій нардепів до США.

Українська правда

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Теми: СШАМЗСдипломатичні відносиниЄвропейська солідарністьГолос
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