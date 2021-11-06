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Грузинська опозиція розпочала протестну акцію під в'язницею, де тримають Саакашвілі

Субота, 6 листопада 2021, 17:51
Грузинська опозиція розпочала протестну акцію під в'язницею, де тримають Саакашвілі
Фото AFP/Getty Images

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" проводить протестну акцію біля будівлі в'язниці у місті Руставі, де перебуває екс-президент країни Михеїл Саакашвілі.

Як повідомляє "Європейська правда"  із посиланням на "Эхо Кавказа", протестувальники вимагають перевести експрезидента, який голодує вже 37-1 день, до приватної клініки.

У партії Саакашвілі  обіцяють, що протест буде "зростаючим і перманентним", а демонстранти "не розійдуться доти, доки не врятують Саакашвілі".

Участь у мітингу беруть кілька тисяч людей. Багато хто прийшов на акцію з державними прапорами, інші тримають плакати з написами "Свободу Миші" та червоні троянди – символ революції 2003 року. 

У відповідь  влада посилила заходи безпеки: мобілізовано спецпідрозділи та співробітників кримінальної поліції, встановлено огорожі. За вказівкою співробітників МВС, раніше організаторам довелося переносити сцену на нову локацію трохи далі від стін пенітенціарної установи.

За кілька годин до початку протестної акції в Службі державної безпеки Грузії провели брифінг, заявивши, що Саакашвілі з в'язниці планує державний переворот і низку серйозних провокацій з метою повалення влади. За версією відомства, до планів експрезидента входить блокування різних державних відомств у Тбілісі, перекриття доріг, а також вбивство одного з лідерів опозиції.

Нагадаємо, раніше Міністерство юстиції Грузії виступило з ініціативою судити Міхеїла Саакашвілі за новими звинуваченнями за особливою процедурою – поза приміщенням суду. Підставою для цієї рекомендації, як стверджує міністр, є потреба захистити громадський порядок та життя самого Саакашвілі.

Теми: СаакашвіліГрузіямітинги
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