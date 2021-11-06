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Грузинская оппозиция начала протестную акцию под тюрьмой, где держат Саакашвили

Суббота, 6 ноября 2021, 18:51
Фото AFP/Getty Images

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" проводит протестную акцию у здания тюрьмы в городе Рустави, где находится экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", протестующие требуют перевести голодающего уже 37-1 день экс-президента в частную клинику.

В партии Саакашвили обещают, что протест будет "растущим и перманентным", а демонстранты "не разойдутся до тех пор, пока не спасут Саакашвили".

Участие в митинге принимают несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями "Свободу Мыши" и красные розы – символ революции 2003 года. 

В ответ власти усилили меры безопасности: мобилизованы спецподразделения и сотрудники криминальной полиции, установлены ограждения. По указанию сотрудников МВД, ранее организаторам пришлось переносить сцену на новую локацию чуть дальше стен пенитенциарного учреждения.

За несколько часов до начала протестной акции в Службе государственной безопасности Грузии провели брифинг, заявив, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции.

Напомним, ранее Министерство юстиции Грузии выступило с инициативой судить Михаила Саакашвили по новым обвинениям по особой процедуре – вне помещения суда. Основанием для этой рекомендации, как утверждает министр, необходимо защитить общественный порядок и жизнь самого Саакашвили.

Темы: СаакашвилиГрузиямитинги
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