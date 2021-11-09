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Данія повертає карантинні обмеження через сплеск Covid

Вівторок, 9 листопада 2021, 04:45
Данія повертає карантинні обмеження через сплеск Covid
фото з відкритих джерел

Данія, яка має один з найвищих показників вакцинації в Європі, знову запроваджує карантинні обмеження, щоб зупинити новий сплеск зараження Covid-19.

Джерело: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, цитує Bloomberg

Деталі: Датчанам доведеться знову пред'являти ковід-паспорти для відвідування публічних місць і заходів.

Цей крок є наслідком рекомендації органів охорони здоров’я щодо того, щоб країна перекваліфікувала вірус як хворобу, яка становить "небезпеку для суспільства".

"Органи охорони здоров’я очікують, що зараження зросте в найближчі місяці і що зростання буде швидше, ніж очікувалося", – сказав Фредеріксен.

У вівторок уряд представить цю пропозицію на розгляд парламенту.

Данія першою в ЄС скасувала обмеження у вересні, але за останні два тижні кількість заражених зросла більш ніж вдвічі.

Прем'єр-міністр закликав усіх невакцинованих данців зробити щеплення.

Загалом у Данії близько 75% всього населення повністю вакциновані.

Ковід-сертифікати знадобляться в ресторанах і нічних клубах, а також у кінотеатрах і концертних залах з понад 200 учасниками.

Документ повинен підтверджувати, що особа вакцинована, або має негативний ковід-тест або довідку про нещодавнє одужання від Covid-19.

Теми: Даніякарантинкоронавірус
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