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Разумков порадив Зеленському те, що той колись радив Порошенку

Вівторок, 9 листопада 2021, 09:50
Дмитро Разумков, фото пресслужби Верховної Ради

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков збирається боротися за мандат народного депутата, а президенту Володимиру Зеленському радить думати, що він робить.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Це (позбавлення мандату – ред.) буде відбуватися в позазаконний спосіб, але колег це не буде зупиняти. Тим не менш, я за мандат боротися буду. Тому що я не хочу жити в державі, де панує несправедливість, неповага до закону і відсутність верховенства права та демократії".

Деталі: Разумков зазначив, що мандат йому давали не колеги, а виборці, він був 1-м номером у списку партії "Слуга народу". І оцінку його роботі також будуть давати люди, наголосив ексспікер.

На запитання, чи піде він на проміжні вибори в мажоритарному окрузі, якщо "слуги народу" відберуть у нього мандат, Разумков відповів: "Я ще тут повоюю".

На запитання ведучої, що б він одним словом порадив президенту Володимиру Зеленському, Разумков відповів: "Думайте".

Саме так Зеленський звертався до п’ятого президента України Петра Порошенка, коли кликав його на передвиборчі дебати на стадіон у 2019 році: "Даю вам 24 години. Думай-те".

"Думай-те" стало популярним мемом тієї виборчої кампанії.

Передісторія:

  • 7 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • 29 жовтня в керівництві фракції "Слуга народу" сказали, що розглянуть питання позбавлення Разумкова мандата на найближчому з’їзді партії.
  • 5 листопада стало відомо про бажання Разумкова створити власне міжфракційне об’єднання, куди доєднаються деякі депутати "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.
  • Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець пригрозив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.
  • Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою "Розумна політика", серед них 21 нардепи від "Слуги народу" і два від "Батьківщини".
  • Останні соціологічні опитування показують суттєве зростання президентського рейтингу Разумкова. Його відставку з посади спікера парламенту підтримало лише 8% українців.

Олена Рощенко, УП
Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаЗеленський


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