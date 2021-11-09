Разумков порадив Зеленському те, що той колись радив Порошенку

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков збирається боротися за мандат народного депутата, а президенту Володимиру Зеленському радить думати, що він робить.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Це (позбавлення мандату – ред.) буде відбуватися в позазаконний спосіб, але колег це не буде зупиняти. Тим не менш, я за мандат боротися буду. Тому що я не хочу жити в державі, де панує несправедливість, неповага до закону і відсутність верховенства права та демократії".

Деталі: Разумков зазначив, що мандат йому давали не колеги, а виборці, він був 1-м номером у списку партії "Слуга народу". І оцінку його роботі також будуть давати люди, наголосив ексспікер.

На запитання, чи піде він на проміжні вибори в мажоритарному окрузі, якщо "слуги народу" відберуть у нього мандат, Разумков відповів: "Я ще тут повоюю".

На запитання ведучої, що б він одним словом порадив президенту Володимиру Зеленському, Разумков відповів: "Думайте".

Саме так Зеленський звертався до п’ятого президента України Петра Порошенка, коли кликав його на передвиборчі дебати на стадіон у 2019 році: "Даю вам 24 години. Думай-те".

"Думай-те" стало популярним мемом тієї виборчої кампанії.

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