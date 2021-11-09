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Українські посадовці крали пенсії мешканців ОРДЛО – прокуратура

Вівторок, 9 листопада 2021, 12:20

Правоохоронці викрили мешканця Костянтинівки і посадовців пенсійного фонду на Донеччині на шахрайстві у великих розмірах, з використанням підроблених документів.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, з 2020 по листопад 2021 року чоловік, за попередньою змовою з посадовими особами держустанов, організував схему протиправного отримання соціальних виплат. 

Організатор підробляв документи на ім’я мешканців тимчасово окупованих територій, після чого віддавав їх до органів соціального захисту, де його спільники приймали фіктивні документи і оформлювали виплати".

Деталі: За рік учасники схеми погодили понад 50 підроблених документів та отримали гроші з держбюджету, які розподілили між собою.

 

За попередніми даними, вони привласнювали у середньому 400 тис. грн на місяць.

У ході 11 обшуків у приміщеннях держустанов, а також за місцем мешкання їх працівників і організатора схеми виявили та вилучили документи, печатки, посвідчення, мобільні телефони та 7150 доларів, 350 євро, 24 200 грн.

Схему налагодив мешканець Костянтинівки та посадовці головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області, міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Донецькій області, Управління соціального захисту населення міської ради та філії – Донецького обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 ККУ (шахрайстві, у великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів).

 

Українська правда
Теми: Донецька областьПенсійний фондгрошіОфіс генпрокурора


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