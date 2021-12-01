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Єрмак: Лукашенко думав про видачу "вагнерівців", але Україна не підготувала документи

Середа, 1 грудня 2021, 11:18
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розглядав можливість видати "вагнерівців" Україні, але з’ясувалося, що "жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно і для їх арешту в Україні, взагалі не існує".

Джерело: інтерв’ю Єрмака "РБК-Україна"

Пряма мова Єрмака: "Вже після того, як ці люди були затримані на території Білорусі, дійсно була розмова президента з Лукашенком…

І я знаю, що Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі нам привезених туди з Росії людей…

І, наскільки мені відомо, після розмови президента Зеленського з президентом Лукашенком відповідні органи почали готувати документи. Планувалося, що генпрокурор полетить туди з цими документами. І тут виявилося, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно і для їх арешту в Україні, взагалі не існує".

Деталі: Глава ОПУ підкреслив, що не розуміє, чому не була дотримана процедура і не були готові документи.

А сам варіант спецоперації з посадкою літака для затримання "вагнерівців" він назвав "авантюрою чистої води" і "військовим злочином", після чого Україна опинилася би у міжнародній ізоляції.  

Пряма мова Єрмака: "А якби на борту були жінки і діти? А ви можете уявити собі можливі варіанти поведінки головорізів при екстреній посадці літака на території країни, де їм загрожує довічне ув'язнення?

Прикривати військові операції цивільним населенням – немислимо, це військовий злочин. Весь цей план, весь сценарій – авантюра чистої води. Якби ми затвердили цю операцію, Україна опинилася б у міжнародній ізоляції".

Деталі: Він запевняє, що влада довго мовчала про спецоперацію, щоб "не завдати шкоди нашій розвідці", бо після детальних розповідей про документування "вагнерівців" в українських розвідників "сильно звузилось коло можливостей для проведення такого роду спецоперацій".

Єрмак також запевняє, що не давав жодних команд в той час начальнику розвідки Василю Бурбі, так само, як і президент Володимир Зеленський не санкціонував операцію з затримання "вагнерівців". Він нагадав, що "президент чітко сказав, що це була операція не наших спецслужб, і багато деталей є тому підтвердженням".

Єрмак додав, що крапки над "і" з усіх цих питань повинні розставити правоохоронні органи.

Що було раніше: 30 листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що навідався до Державного бюро розслідувань, де дав свідчення у справі "вагнерівців".

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Передісторія:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
  • У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
  • Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".
  • Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони. 

Теми: Андрій ЄрмакВагнер


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