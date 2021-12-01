Єрмак: Лукашенко думав про видачу "вагнерівців", але Україна не підготувала документи

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розглядав можливість видати "вагнерівців" Україні, але з’ясувалося, що "жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно і для їх арешту в Україні, взагалі не існує".

Джерело: інтерв’ю Єрмака "РБК-Україна"

Пряма мова Єрмака: "Вже після того, як ці люди були затримані на території Білорусі, дійсно була розмова президента з Лукашенком…

І я знаю, що Лукашенко дійсно розглядав можливість видачі нам привезених туди з Росії людей…

І, наскільки мені відомо, після розмови президента Зеленського з президентом Лукашенком відповідні органи почали готувати документи. Планувалося, що генпрокурор полетить туди з цими документами. І тут виявилося, що жодного документа, необхідного для екстрадиції злочинців, а відповідно і для їх арешту в Україні, взагалі не існує".

Деталі: Глава ОПУ підкреслив, що не розуміє, чому не була дотримана процедура і не були готові документи.

А сам варіант спецоперації з посадкою літака для затримання "вагнерівців" він назвав "авантюрою чистої води" і "військовим злочином", після чого Україна опинилася би у міжнародній ізоляції.

Пряма мова Єрмака: "А якби на борту були жінки і діти? А ви можете уявити собі можливі варіанти поведінки головорізів при екстреній посадці літака на території країни, де їм загрожує довічне ув'язнення?

Прикривати військові операції цивільним населенням – немислимо, це військовий злочин. Весь цей план, весь сценарій – авантюра чистої води. Якби ми затвердили цю операцію, Україна опинилася б у міжнародній ізоляції".

Деталі: Він запевняє, що влада довго мовчала про спецоперацію, щоб "не завдати шкоди нашій розвідці", бо після детальних розповідей про документування "вагнерівців" в українських розвідників "сильно звузилось коло можливостей для проведення такого роду спецоперацій".

Єрмак також запевняє, що не давав жодних команд в той час начальнику розвідки Василю Бурбі, так само, як і президент Володимир Зеленський не санкціонував операцію з затримання "вагнерівців". Він нагадав, що "президент чітко сказав, що це була операція не наших спецслужб, і багато деталей є тому підтвердженням".

Єрмак додав, що крапки над "і" з усіх цих питань повинні розставити правоохоронні органи.

Що було раніше: 30 листопада глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що навідався до Державного бюро розслідувань, де дав свідчення у справі "вагнерівців".

Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

"Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

Передісторія: