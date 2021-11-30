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Єрмак заявив, що дав свідчення у справі "вагнерівців"

Вівторок, 30 листопада 2021, 10:46
Єрмак заявив, що дав свідчення у справі вагнерівців
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що навідався до Державного бюро розслідувань, де дав свідчення у справі "вагнерівців".

Джерело: Facebook-сторінка Єрмака

Пряма мова: "Як законослухняний громадянин сьогодні (30 листопада – ред.) о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію".

Деталі: Єрмак додав, що не кликав "камери" і що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і".

Передісторія:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
  • У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
  • Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".
  • Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони. 

Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

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Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакВагнерОфіс президентаДБР
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