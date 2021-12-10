Офіцер КДБ підказував, як приземляти літак з Протасевичем – аудіозапис польської розвідки
У польській розвідці оприлюднили аудіозаписи розмови 23 травня між диспетчером мінського аеропорту та пілотом літака Ryanair, на яких чути вказівки офіцера білоруського КДБ.
Джерело: facebook-сторінка речника міністра спецслужб Польщі Станіслава Жарина з аудіозаписом розмови
Деталі: В аудіозаписі чути розмову між пілотом пасажирського літака та диспетчером міжнародного аеропорту Мінська Олегом Галеговим.
Офіцер КДБ втручався у розмову тричі, і його вказівки чутно на аудіозаписах. Уперше він каже російською "продовжуй, продовжуй", коли диспетчер повідомляє про ймовірне мінування літака.
Далі чути другу репліку силовика, коли пілот запитує, від кого надходить рекомендація приземлитися в мінському аеропорту. Офіцер КДБ каже диспетчерові переказати, що це рекомендація Білорусі.
Зрештою, сам диспетчер запитує, який код диспетчера, на що офіцер відповідає "Ну скажи червоний. Червоний".
Таким чином, це є частковим доказом версії, яку розглядають польські спецслужби, що приземлення літака здійснювали прямо спецслужби Білорусі.
Передісторія:
- 9 грудня в польській розвідці розповіли, що диспетчер, який здійснював приземлення, втік до Польщі та розповів усі деталі спецоперації із приземлення літака Ryanair 23 травня в Мінську.
- 23 травня в мінському аеропорту екстрено приземлився пасажирський літак ірландської компанії Ryanair, що летій за рейсом "Афіни – Вільнюс". На його борту перебував білоруський опозиційний журналіст і засновник telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якого білоруські спецслужби заарештували відразу після приземлення літака.
- Білоруські спецслужби буцімто отримали емейл, що на борту літака є бомба, яку "терористи", мовляв, хотіли деактивувати у Вільнюсі. Однак повідомлення про бомбу прийшло до білоруських спецслужб пізніше за час контакту диспетчерів мінського аеропорту з пілотами лайнера.
- Європейський Союз наклав цілу низку санкцій на режим Лукашенка за примусову посадку літака.
- Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю й закрила повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі.