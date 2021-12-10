Офіцер КДБ підказував, як приземляти літак з Протасевичем – аудіозапис польської розвідки

Літак з Протасевичем на борту приземляється в мінському аеропорту 23 травня. Фото: Getty Images

У польській розвідці оприлюднили аудіозаписи розмови 23 травня між диспетчером мінського аеропорту та пілотом літака Ryanair, на яких чути вказівки офіцера білоруського КДБ.

Джерело: facebook-сторінка речника міністра спецслужб Польщі Станіслава Жарина з аудіозаписом розмови

Деталі: В аудіозаписі чути розмову між пілотом пасажирського літака та диспетчером міжнародного аеропорту Мінська Олегом Галеговим.

Офіцер КДБ втручався у розмову тричі, і його вказівки чутно на аудіозаписах. Уперше він каже російською "продовжуй, продовжуй", коли диспетчер повідомляє про ймовірне мінування літака.

Далі чути другу репліку силовика, коли пілот запитує, від кого надходить рекомендація приземлитися в мінському аеропорту. Офіцер КДБ каже диспетчерові переказати, що це рекомендація Білорусі.

Зрештою, сам диспетчер запитує, який код диспетчера, на що офіцер відповідає "Ну скажи червоний. Червоний".

Таким чином, це є частковим доказом версії, яку розглядають польські спецслужби, що приземлення літака здійснювали прямо спецслужби Білорусі.

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