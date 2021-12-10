Офицер КГБ подсказывал, как приземлять самолет с Протасевичем – аудиозапись польской разведки

Самолет с Протасевичем на борту приземляется в минском аэропорту 23 мая. фото: getty images

В польской разведке опубликовали аудиозаписи разговора 23 мая между диспетчером минского аэропорта и пилотом самолета Ryanair, на которых слышны указания офицера белорусского КГБ.

Источник: facebook-страница пресс-секретаря министра спецслужб Польши Станислава Жарина с аудиозаписью разговора

Детали: На аудиозаписи слышен разговор между пилотом пассажирского самолета и диспетчером международного аэропорта Минска Олегом Галеговым.

Офицер КГБ вмешивался в разговор трижды, и его указания слышны на аудиозаписях. Впервые он говорит по-русски "продолжай, продолжай", когда диспетчер сообщает пилоту о вероятном минировании самолета.

Далее слышна вторая реплика силовика в момент, когда пилот спрашивает, от кого поступает рекомендация приземлиться в минском аэропорту. Офицер КГБ говорит диспетчеру отвечать, что это рекомендация Беларуси.

В конце концов сам диспетчер спрашивает, какой код диспетчера, на что офицер отвечает "Ну скажи красный. Красный".

Таким образом, это частичное доказательство версии, которую рассматривают польские спецслужбы, что приземление самолета осуществляли непосредственно спецслужбы Беларуси.

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