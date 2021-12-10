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Офицер КГБ подсказывал, как приземлять самолет с Протасевичем – аудиозапись польской разведки

Пятница, 10 декабря 2021, 19:02
Офицер КГБ подсказывал, как приземлять самолет с Протасевичем – аудиозапись польской разведки
Самолет с Протасевичем на борту приземляется в минском аэропорту 23 мая. фото: getty images

В польской разведке опубликовали аудиозаписи разговора 23 мая между диспетчером минского аэропорта и пилотом самолета Ryanair, на которых слышны указания офицера белорусского КГБ.

Источник: facebook-страница пресс-секретаря министра спецслужб Польши Станислава Жарина с аудиозаписью разговора

Детали: На аудиозаписи слышен разговор между пилотом пассажирского самолета и диспетчером международного аэропорта Минска Олегом Галеговым.

Офицер КГБ вмешивался в разговор трижды, и его указания слышны на аудиозаписях. Впервые он говорит по-русски "продолжай, продолжай", когда диспетчер сообщает пилоту о вероятном минировании самолета.

Далее слышна вторая реплика силовика в момент, когда пилот спрашивает, от кого поступает рекомендация приземлиться в минском аэропорту. Офицер КГБ говорит диспетчеру отвечать, что это рекомендация Беларуси.

В конце концов сам диспетчер спрашивает, какой код диспетчера, на что офицер отвечает "Ну скажи красный. Красный".

Таким образом, это частичное доказательство версии, которую рассматривают польские спецслужбы, что приземление самолета осуществляли непосредственно спецслужбы Беларуси.

Предыстория:

  • 9 декабря в польской разведке рассказали, что осуществлявший приземление диспетчер сбежал в Польшу и рассказал все детали спецоперации по приземлению самолета Ryanair 23 мая в Минске.
  • 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет ирландской компании Ryanair, летевший по рейсу "Афины - Вильнюс". На его борту был белорусский оппозиционный журналист и основатель telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские спецслужбы арестовали сразу после приземления самолета.
  • Белорусские спецслужбы якобы получили эмейл, что на борту самолета есть бомба, которую "террористы" хотели деактивировать в Вильнюсе. Однако сообщение о бомбе белорусские спецслужбы "получили" позже момента, когда произошел контакт диспетчеров минского аэропорта с пилотами лайнера.
  • Европейский Союз наложил ряд санкций на режим Лукашенко за принудительную посадку самолета.
  • Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и закрыла воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси.

Денис Карловский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьавиаЛукашенкоПольша
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