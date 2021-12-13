Заместителя главы МВД Гогилашвили после скандалов уволили

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля от 13 декабря 2021 года (№1639-р)

Детали: Решение об увольнении было принято на уровне Кабинета министров на основании заявления самого чиновника.

Дословно распоряжение Кабмина: "Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию".

Справка: Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского, а у самого Гогилишвили есть паспорт гражданина России.

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