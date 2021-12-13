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Заместителя главы МВД Гогилашвили после скандалов уволили

Понедельник, 13 декабря 2021, 10:14
Заместителя главы МВД Гогилашвили после скандалов уволили
Александр Гогилашвили, фото с сайта МВД

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля от 13 декабря 2021 года (№1639-р)

Детали: Решение об увольнении было принято на уровне Кабинета министров на основании заявления самого чиновника.

Дословно распоряжение Кабмина: "Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию".

Справка: Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского, а у самого Гогилишвили есть паспорт гражданина России.

Предыстория:

  • 11 декабря стало известно, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства по этому поводу и предложил правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.
  • Гогилашвили принес извинения "за свою излишнюю эмоциональность" и пообещал способствовать проведению расследования инцидента на блокпосте в зоне ООС.
  • Президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабмин уволить Александра Гогилашвили из-за инцидента.
  • После резонансного видео со скандалом на блокпосту на востоке рядовые полицейские передали журналисту УП видеозапись пререканий Гогилашвили с патрульными полицейскими в Киеве.

Украинская правда, дополнено в 13:05

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Темы: МВДскандалкадрыКабинет министров
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