Заместителя главы МВД Гогилашвили после скандалов уволили
Понедельник, 13 декабря 2021, 11:14
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен.
Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, распоряжение премьер-министра Дениса Шмыгаля от 13 декабря 2021 года (№1639-р)
Детали: Решение об увольнении было принято на уровне Кабинета министров на основании заявления самого чиновника.
Дословно распоряжение Кабмина: "Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию".
Справка: Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского, а у самого Гогилишвили есть паспорт гражданина России.
Предыстория:
- 11 декабря стало известно, что заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства по этому поводу и предложил правительству отстранить Гогилашвили от занимаемой должности на время производства.
- Гогилашвили принес извинения "за свою излишнюю эмоциональность" и пообещал способствовать проведению расследования инцидента на блокпосте в зоне ООС.
- Президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабмин уволить Александра Гогилашвили из-за инцидента.
- После резонансного видео со скандалом на блокпосту на востоке рядовые полицейские передали журналисту УП видеозапись пререканий Гогилашвили с патрульными полицейскими в Киеве.
Украинская правда, дополнено в 13:05