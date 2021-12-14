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"Був заступник – немає заступника": Арахамія прокоментував можливий паспорт РФ у Гогілашвілі

Вівторок, 14 грудня 2021, 11:51
Давид Арахамія. фото з сайту ВР

У "Слузі Народу" не бачать великого суспільного значення у розслідуванні інформації про те, що вже звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі може мати російське громадянство.

Джерело: очільник фракції СН Давид Арахамія 13 грудня на брифінгу після з'їзду "слуг", цитує "Громадське"

Деталі: На запитання журналістки, чи зацікавлена монобільшість розслідувати призначення заступником очільника МВС людини, яка може мати паспорт РФ, Арахамія відповів: "Я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну був заступник — немає вже заступника. Далі рухаємося".

Арахамія також зазначив, що стосовно будь-яких чиновників категорії А СБУ та МВС проводять спецперевірку.

Пряма мова: "Чи потрібно вдосконалювати цей процес? Я вважаю, що за неправильне громадянське декларування потрібно запровадити кримінальну відповідальність. Тоді, мені здається, ситуація владнається".

Що передувало: 13 грудня заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після його скандальної поведінки з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.

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Передісторія:

  • 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.
  • Гогілашвілі вибачився "за свою зайву емоційність" і пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту на блокпості в зоні ООС.
  • Президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ і Кабмін звільнити Олександра Гогілашвілі через інцидент.
  • За даними Центру журналістських розслідувань, Гогілашвілі ймовірно має чинний паспорт громадянина РФ та російський податковий номер.

Теми: громадянствоСлуга народу


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