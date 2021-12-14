"Був заступник – немає заступника": Арахамія прокоментував можливий паспорт РФ у Гогілашвілі

У "Слузі Народу" не бачать великого суспільного значення у розслідуванні інформації про те, що вже звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі може мати російське громадянство.

Джерело: очільник фракції СН Давид Арахамія 13 грудня на брифінгу після з'їзду "слуг", цитує "Громадське"

Деталі: На запитання журналістки, чи зацікавлена монобільшість розслідувати призначення заступником очільника МВС людини, яка може мати паспорт РФ, Арахамія відповів: "Я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну був заступник — немає вже заступника. Далі рухаємося".

Арахамія також зазначив, що стосовно будь-яких чиновників категорії А СБУ та МВС проводять спецперевірку.

Пряма мова: "Чи потрібно вдосконалювати цей процес? Я вважаю, що за неправильне громадянське декларування потрібно запровадити кримінальну відповідальність. Тоді, мені здається, ситуація владнається".

Що передувало: 13 грудня заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили після його скандальної поведінки з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.

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