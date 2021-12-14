Окупанти на Донбасі готуються приводити війська у бойову готовність – розвідка

Бойовики та командування збройних сил Росії нарощують заходи і посилено готуються до виконання оперативних завдань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: пресслужба головного управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Командування ЗС РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях".

Деталі: Зокрема, з 6 по 10 грудня окупанти тренувалися приводити у вищі ступені бойової готовності окремі мотострілецькі, артилерійські і танкові підрозділи.

Окупанти тренувалися виведити ці підрозділи у визначені райони зосередження та розгортати пункти управління.

Крім того, з 13 грудня в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) окупанти інтенсивніше почали здійснювати заходи бойової підготовки.

Йдеться про проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

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