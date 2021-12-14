Окупанти на Донбасі готуються приводити війська у бойову готовність – розвідка
Бойовики та командування збройних сил Росії нарощують заходи і посилено готуються до виконання оперативних завдань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Джерело: пресслужба головного управління розвідки Міноборони
Дослівно: "Командування ЗС РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях".
Деталі: Зокрема, з 6 по 10 грудня окупанти тренувалися приводити у вищі ступені бойової готовності окремі мотострілецькі, артилерійські і танкові підрозділи.
Окупанти тренувалися виведити ці підрозділи у визначені райони зосередження та розгортати пункти управління.
Крім того, з 13 грудня в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) окупанти інтенсивніше почали здійснювати заходи бойової підготовки.
Йдеться про проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада на підтвердження цього.
- 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
- У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
- Західна розвідка попередила про "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії взимку.