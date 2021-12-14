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Окупанти на Донбасі готуються приводити війська у бойову готовність – розвідка

Вівторок, 14 грудня 2021, 14:58
Окупанти на Донбасі готуються приводити війська у бойову готовність – розвідка
фото: AFP getty images

Бойовики та командування збройних сил Росії нарощують заходи і посилено готуються до виконання оперативних завдань на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: пресслужба головного управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Командування ЗС РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях".

Деталі: Зокрема, з 6 по 10 грудня окупанти тренувалися приводити у вищі ступені бойової готовності окремі мотострілецькі, артилерійські і танкові підрозділи.

Окупанти тренувалися виведити ці підрозділи у визначені райони зосередження та розгортати пункти управління.

Крім того, з 13 грудня в з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) окупанти інтенсивніше почали здійснювати заходи бойової підготовки.

Йдеться про проведення зборів з командирами підрозділів, екіпажами бойових машин, снайперами та гранатометниками.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило фото від 1 листопада  на підтвердження цього. 
  • 11 листопада Bloomberg написав, що США повідомили союзникам із Євросоюзу про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • У Міністерстві оборони України спершу не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а потім припустили, що контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости у грудні-січні.
  • Західна розвідка попередила про "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії взимку.

Українська правда

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Теми: розвідкаРосіяЗбройні сили
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